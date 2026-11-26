Одяг українського бренду LESSLESS з'явився в новому, 13-му сезоні культового американського серіалу "Американська історія жахів" (American Horror Story). Wave RBC.UA повідомляє, що для знімальної команди марка виготовила вісім комплектів шовкових піжам, які використали під час роботи над костюмами персонажів.

Як розпочалась співпраця

Співпраця розпочалася із запиту від костюмерного департаменту серіалу. Представники команди звернулися до LESSLESS із проханням надати піжами для примірки.

Речі підійшли за задумом художників із костюмів, після чого бренд отримав замовлення ще на сім комплектів. Загалом для проєкту потрібно було підготувати вісім шовкових піжам.

Пол Ентоні Келлі у піжамі LESSLESS (фото: cosmo.com.ua)

На виконання замовлення команда мала обмаль часу. Як розповіла засновниця бренду Аля в інтерв'ю, опублікованому на Zhittya, сім додаткових комплектів її невелика команда пошила всього за чотири дні. Після цього одяг потрібно було оперативно доправити з Києва до Нью-Йорка.

Звичайна пошта не підходила: доставка мала тривати щонайменше шість-сім робочих днів. Тож команді довелося шукати альтернативний спосіб транспортування, аби встигнути до початку зйомок.

Відшив замовлення під час війни

Особливого значення цій історії додає те, що замовлення виконували в Україні під час повномасштабної війни. Попри російські обстріли та складні умови роботи, швачки продовжували працювати, щоб вчасно завершити замовлення для міжнародного кінопроєкту.

Це не перший вихід LESSLESS на міжнародний екран. Український бренд уже привертав увагу завдяки співпраці з художниками з костюмів інших відомих проєктів.