В платьях Dior, Balenciaga и Givenchy: Дженна Ортега стала героиней картин в необычной фотосессии

На фоне премьеры нового фильма "Клара и Солнце" Дженна Ортега снялась в художественной фотосессии для американского глянца. На кадрах актриса позирует в изысканных платьях Dior, Balenciaga, Givenchy и других брендов, а сами фото напоминают картины.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue .

Дженна Ортега в фотосессии для Vogue

В интервью актриса рассказала о взрослении перед камерами, работе над третьим сезоном "Уэнсдей", попытках лучше понять собственные потребности и о том, как учится немного замедлять темп жизни.

Автором фотографий стал Сильвестр Мако, прославившийся благодаря уникальному сюрреалистическому стилю съемки.

На обложке Ортега позирует в платье Dior, которое дополнили украшения Van Cleef & Arpels и винтажная серьга Cartier.



Для фотосессии стилисты подобрали фактурные и изысканные образы. Каждый кадр имеет свою эстетику и название, а сама актриса выступает как героиня картины.

На первом фото она позирует в платье с треугольным декольт-то декором от Schiaparelli. Далее следуют образы от Miu Miu, Givenchy и Marc Jacobs.



На другом кадре, где Дженна предстает будто среди пламени, она позирует в желтом платье Dior. Далее она демонстрирует образ от Rabanne и черное платье Dior с перчатками, которые образуют форму сердца.



Творчество Сильвестра Мако

34-летний венгерский фотограф и артдиректор живет и работает в Милане. Его работы публиковались в Vogue, Harper's Bazaar, Numéro и GQ Italia.

В работе Мако объединяет элементы сценографии и сюрреализма, превращая обычные портреты в визуальные истории. Вместо сложных цифровых эффектов он использует рисованные вручную фоны и картонные декорации.

Благодаря продуманным композициям и художественной атмосфере герои его фотосессий словно оживают на холстах картин. Среди звезд, которые недавно принимали участие в его съемках, - Хантер Шаффер, Джиджи Хадид, Сандра Буллок, Cardi B и другие.



Что известно о фильме "Клара и Солнце"

Это научно-фантастическая драма режиссера Тайки Вайтети, снятая по одноименному Кадзуо Ишигуру. Дженна играет Клару - подругу-робота, которая стремится найти дом и устанавливает особую связь с девочкой-подростком Джози.

В фильме также снялись Эми Адамс, Миа Тария, Аран Мерфи, Стив Бушеми и Наташа Лионн. Прокат запланирован на 23 октября 2026 года.

В преддверии премьеры Ортега принимает участие в промокампании. Раньше мы писали, как она позировала с собакой в Лондоне и показала необычный образ на премьере в Нью-Йорке.