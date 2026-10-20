В платье из стали и хрусталя: Дженна Ортега показала необычный образ на премьере в Нью-Йорке

Дженна Ортега посетила специальный показ научно-фантастического фильма "Клара и Солнце" в Нью-Йорке. Для выхода на красную дорожку актриса выбрала эксклюзивное платье из стальных стержней, которое создал дизайнер Элиас Матсо.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Какой образ выбрала Дженна Ортега

24-летняя звезда появилась в макси-платье с глубоким декольте. Наряд был изготовлен из стальных стержней и хрустальных бусин.

Завершили образ, над которым работал стилист Энрике Мелендес, туфли на каблуке нюдового оттенка. Волосы Ортега оставила распущенными.

Макияж актрисе сделали в естественных тонах, подчеркнув глаза темными тенями.

Дженна Ортега в платье от Матсо (фото: Getty Images)

Уникальный наряд создал дизайнер Элиас Матсо. По словам актрисы, платье существует в единственном экземпляре.

"Я только что познакомилась с дизайнером. Он такой особенный и крутой. Это платье - единственный в своем роде экземпляр. Оно сделано из стальных стержней. Это ручная работа, в которую вложено немало усилий", - рассказала актриса.

Она также отметила, что дизайнер специально хранил платье для нее. По мнению Дженны, оно хорошо отвечает настроению ленты, которую она представляет.

Еще в апреле Матсо показывал эту модель в своем Instagram. Тогда дизайнер опубликовал видео и рассказал о работе над нарядом.



О чем фильм "Клара и Солнце"

На специальном показе в Нью-Йорке Ортега представила научно-фантастическую драму, в которой играет работа Клара. Ее героиня создана, чтобы помогать людям бороться с одиночеством.

Клара устанавливает особую связь с юной владелицей Джози (Миа Тария), которая живет в непростых отношениях с мамой (Эми Адамс) и переживает потерю. Героиня Ортеги пытается вернуть девочке надежду и радость.

Лента является экранизацией одноименного романа Кадзуо Ишигуро, вышедшего в 2021 году. Режиссером адаптации стал Тайка Вайтити, а среди других актеров - Аран Мерфи, Стив Бушеми и Наташа Лионн.

По словам актрисы, мир фильма кажется несколько необычным и одновременно знакомым, ведь он отличается от существовавших ранее представлений о будущем.

В Украине премьера запланирована на 22 октября.