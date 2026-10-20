У сукні зі сталі та кришталю: Дженна Ортега показала незвичний образ на прем'єрі в Нью-Йорку

Дженна Ортега відвідала спеціальний показ науково-фантастичного фільму "Клара і Сонце" в Нью-Йорку. Для виходу на червону доріжку акторка обрала есклюзивну сукню зі сталевих стрижнів, створену дизайнером Еліасом Матсо.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Який образ обрала Дженна Ортега

24-річна зірка з'явилася в максісукні з глибоким декольте. Вбрання було виготовлене зі сталевих стрижнів та кришталевих намистин.

Завершили образ, над яким працював стиліст Енріке Мелендес, туфлі на підборах нюдового відтінку. Волосся Ортега залишила розпущеним.

Макіяж акторці зробили в природних тонах, підкресливши очі темними тінями.

Дженна Ортега в сукні від Матсо (фото: Getty Images)

Унікальне вбрання створив дизайнер Еліас Матсо. За словами акторки, сукня існує в єдиному екземплярі.

"Я щойно познайомилася з дизайнером. Він такий особливий і крутий. Ця сукня - єдиний у своєму роді екземпляр. Вона зроблена зі сталевих стрижнів. Це ручна робота, в яку вкладено чимало зусиль", - розповіла акторка.

Вона також зазначила, що дизайнер спеціально зберігав сукню для неї. На думку Дженни, вона добре відповідає настрою стрічки, яку вона презентує.

Ще у квітні Матсо показував цю модель у своєму Instagram. Тоді дизайнер опублікував відео та розповів про роботу над вбранням.



Про що фільм "Клара і Сонце"

На спеціальному показі в Нью-Йорку Ортега презентувала науково-фантастичну драму, в якій грає робота Клару. Її героїня створена, щоб допомагати людям боротися із самотністю.

Клара встановлює особливий зв'язок з юною власницею Джозі (Міа Тарія), яка живе в непростих стосунках з мамою (Емі Адамс) та переживає втрату. Героїня Ортеги намагається повернути дівчинці надію та радість.

Стрічка є екранізацією однойменного роману Кадзуо Ішіґуро, який вийшов у 2021 році. Режисером адаптації став Тайка Вайтіті, а серед інших акторів - Аран Мерфі, Стів Бушемі та Наташа Ліонн.

За словами акторки, світ фільму здається трохи незвичним і водночас знайомим, адже він відрізняється від уявлень про майбутнє, які існували раніше.

В Україні прем'єра запланована на 22 жовтня.