Дженна Ортега попозировала с собакой на фотоколе в Лондоне: какой образ выбрала звезда "Венздей"

Актриса покорила появлением в ярком наряде от Calvin Klein и общением с четырехлапым другом
Американская актриса Дженна Ортега посетила фотокол своего нового фильма "Клара и Солнце" в Лондоне. Для появления перед фотографами она выбрала образ Calvin Klein. Внимание в этот вечер привлек не только наряды, но и трогательный момент с песикой.
Детальнее о модном выходе звезды рассказывает Wave RBC.UA.
Для промокампании нового фильма звезда выбрала белый топ с ярко-желтыми рукавами и черным воротником, который соединился с длинной шифоновой черной юбкой.
Актриса собрала волосы назад, оставив несколько прядей впереди. Макияж был сдержан и нежен с акцентом на глаза и губы.
Во время мероприятия Дженна также умилила особым моментом с собачкой. Она сделала несколько фотографий с четырехлапым гостем.
На фотоколле к ней также присоединились коллега по фильму Эми Адамс и режиссер Тайка Вайтети.
Научно-фантастический фильм-антиутопия – экранизация одноименного романа британского писателя Кадзуо Ишигуро. В центре сюжета – искусственная подруга Клара, которая становится подругой для подростки Джози (Миа Тария).
Девушка живет в непростых отношениях с мамой (Эми Адамс), а ее семья переживает потерю. Благодаря искренности, любознательности и стремлению поддержать близких Клара пытается вернуть в жизнь Джози радость и надежду.
Первый большой публичный показ "Клары и Солнца" запланирован в рамках 70 Лондонского кинофестиваля BFI на 15 октября 2026 года. В Украине премьера фильма должна состояться 22 октября.