У сукнях Dior, Balenciaga та Givenchy: Дженна Ортега стала героїнею картин у незвичній фотосесії

На тлі прем'єри свого нового фільму "Клара і Сонце" Дженна Ортега знялася у художній фотосесії для американського глянцю. На кадрах акторка позує у вишуканих сукнях Dior, Balenciaga, Givenchy та інших брендів, а самі світлини нагадують картини.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vogue .

Дженна Ортега у фотосесії для Vogue

В інтерв'ю акторка розповіла про дорослішання перед камерами, роботу над третім сезоном "Венздей", спроби краще розуміти власні потреби та про те, як вчиться трохи сповільнювати темп життя.

Автором фотографій став Сильвестр Мако, який прославився завдяки унікальному сюрреалістичному стилю зйомки.

На обкладинці Ортега позує у сукні Dior, яку доповнила прикрасами Van Cleef & Arpels і вінтажною сережкою Cartier.



Для фотосесії стилісти підібрали фактурні та вишукані образи. Кожен кадр має власну естетику та назву, а сама акторка постає як героїня картини.

На першому фото вона позує у сукні з трикутним декольт те декором від Schiaparelli. Далі йдуть образи від Miu Miu, Givenchy та Marc Jacobs.



На іншому кадрі, де Дженна постає ніби серед полум'я, вона позує в жовтій вільній сукні Dior. Далі вона демонструє образ від Rabanne та чорну сукню Dior з рукавичками, які утворюють форму серця.



Творчість Сильвестра Мако

34-річний угорський фотограф та артдиректор нині живе та працює в Мілані. Його роботи публікувалися у Vogue, Harper's Bazaar, Numéro та GQ Italia.

У роботі Мако поєднує елементи сценографії та сюрреалізму, перетворюючи звичайні портрети на візуальні історії. Замість складних цифрових ефектів він використовує мальовані вручну фони та картонні декорації.

Завдяки продуманим композиціям і художній атмосфері герої його фотосесій ніби оживають на полотнах картин. Серед зірок, які нещодавно брали участь у його зйомках, - Гантер Шаффер, Джіджі Гадід, Сандра Буллок, Cardi B та інші.



Що відомо про фільм "Клара і Сонце"

Це науково-фантастична драма режисера Тайки Вайтіті, знята за однойменним Кадзуо Ішіґуро. Дженна грає Клару - подругу-робота, яка прагне знайти дім і встановлює особливий зв'язок із дівчиною-підлітком Джозі.

У фільмі також знялися Емі Адамс, Міа Тарія, Аран Мерфі, Стів Бушемі та Наташа Ліонн. Прокат запланований на 23 жовтня 2026 року.

Напередодні прем'єри Ортега бере участь у промокампанії. Раніше ми писали, як вона позувала з собакою в Лондоні та показала незвичний образ на прем'єрі в Нью-Йорку.