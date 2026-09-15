В стиле 90-х: какой макияж Зендея выбрала для "Эмми-2026"

Зендея появилась на церемонии вручения премии "Эмми-2026" с макияжем, вдохновленным бьюти-трендами конца 1990-х. Ее визажист Эрнесто Касильяс использовал для образа исключительно косметику Prada Beauty, сделав ставку на сияние кожи и глаз.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram визажиста.

Какой макияж сделала Зендея для "Эмми-2026"

По словам Касильяса, источником вдохновения для макияжа стали кристаллы на платье Зендеи. Визажист стремился подчеркнуть их сияние посредством сочетания морозных и сатиновых текстур.

"Я подчеркнул сияние кожи и сделал акцент на глазах и губах в стиле конца 90-х", - добавил он.

Сначала Эрнест подготовил кожу актрисы с помощью крема Augmented Skin Cream, эссенции Skin Essence и крема для кожи вокруг глаз Skin Eye.

Для тона он использовал Reveal Skin Optimizing Foundation в оттенке MW55, а несовершенства скорректировался консилером Blurring + Micro-Correcting Concealer в MN5.

На щеки визажист нанес кремовые румяна Touch Cream-to-Powder Blush в оттенках Tulip и Cherry. Дополнительного сияния добавил хайлайтер Light Glowing Highlighting Powder в трех оттенках – Pink, Champagne и Champagne Deep.

После этого зафиксировал макияж пудрой Reset Rebalancing Setting Powder.

Макияж Зендеи на "Эмми-2026" (фото: instagram.com/ernestocasillas)

Акцент на глаза и губы

Для макияжа глаз Касильяс использовал тени Dimensions Holo Nude Eyeshadow в оттенке 08 Pansy. Он создал мягкий мерцающий эффект, а затем добавил глубины с помощью карандаша Pradalines Durable Gliding Eye Pencil в оттенке Wood.

Ресницы Зендеи подчеркнули тушью Lash Extending Mascara в черном оттенке Nero.

Завершающим элементом стали губы. Сначала визажист использовал помаду Monochrome Soft Matte в оттенке Tiepolo Reflection, а сверху нанес блеск Liquid Balm цвета Blushware.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших образах с премии "Эмми-2026", в частности Зендея появилась на церемонии в полупрозрачном платье Prada и с новой стрижкой pixie cut.

Зендея на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)