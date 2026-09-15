В стиле 90-х: какой макияж Зендея выбрала для "Эмми-2026"

Визажист актрисы совместил морозные и атласные текстуры, чтобы подчеркнуть ее сияющее платье
Зендея появилась на церемонии вручения премии "Эмми-2026" с макияжем, вдохновленным бьюти-трендами конца 1990-х. Ее визажист Эрнесто Касильяс использовал для образа исключительно косметику Prada Beauty, сделав ставку на сияние кожи и глаз.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram визажиста.
По словам Касильяса, источником вдохновения для макияжа стали кристаллы на платье Зендеи. Визажист стремился подчеркнуть их сияние посредством сочетания морозных и сатиновых текстур.
"Я подчеркнул сияние кожи и сделал акцент на глазах и губах в стиле конца 90-х", - добавил он.
Сначала Эрнест подготовил кожу актрисы с помощью крема Augmented Skin Cream, эссенции Skin Essence и крема для кожи вокруг глаз Skin Eye.
Для тона он использовал Reveal Skin Optimizing Foundation в оттенке MW55, а несовершенства скорректировался консилером Blurring + Micro-Correcting Concealer в MN5.
На щеки визажист нанес кремовые румяна Touch Cream-to-Powder Blush в оттенках Tulip и Cherry. Дополнительного сияния добавил хайлайтер Light Glowing Highlighting Powder в трех оттенках – Pink, Champagne и Champagne Deep.
После этого зафиксировал макияж пудрой Reset Rebalancing Setting Powder.
Макияж Зендеи на "Эмми-2026" (фото: instagram.com/ernestocasillas)
Для макияжа глаз Касильяс использовал тени Dimensions Holo Nude Eyeshadow в оттенке 08 Pansy. Он создал мягкий мерцающий эффект, а затем добавил глубины с помощью карандаша Pradalines Durable Gliding Eye Pencil в оттенке Wood.
Ресницы Зендеи подчеркнули тушью Lash Extending Mascara в черном оттенке Nero.
Завершающим элементом стали губы. Сначала визажист использовал помаду Monochrome Soft Matte в оттенке Tiepolo Reflection, а сверху нанес блеск Liquid Balm цвета Blushware.
Напомним, ранее мы рассказывали о лучших образах с премии "Эмми-2026", в частности Зендея появилась на церемонии в полупрозрачном платье Prada и с новой стрижкой pixie cut.
Зендея на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)