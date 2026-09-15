У стилі 90-х: який макіяж Зендея обрала для "Еммі-2026"

Зендея з'явилася на церемонії вручення премії "Еммі-2026" з макіяжем, натхненним б'юті-трендами кінця 1990-х. Її візажист Ернесто Касільяс використав для образу виключно косметику Prada Beauty, зробивши ставку на сяйво шкіри та очей.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram візажиста.

Який макіяж зробила Зендея для "Еммі-2026"

За словами Касільяса, джерелом натхнення для макіяжу стали кристали на сукні Зендеї. Візажист прагнув підкреслити їхнє сяйво за допомогою поєднання морозних і сатинових текстур.

"Я підкреслив сяйво шкіри та зробив акцент на очах і губах у стилі кінця 90-х", - додав він.

Спочатку Ернест підготував шкіру акторки за допомогою крему Augmented Skin Cream, есенції Skin Essence та крему для шкіри навколо очей Skin Eye.

Для тону він використав Reveal Skin Optimizing Foundation у відтінку MW55, а недосконалості скорегував консилером Blurring + Micro-Correcting Concealer у MN5.

На щоки візажист наніс кремові рум’яна Touch Cream-to-Powder Blush у відтінках Tulip і Cherry. Додаткового сяйва додав хайлайтер Light Glowing Highlighting Powder у трьох відтінках - Pink, Champagne та Champagne Deep.

Після цього зафіксував мейкап пудрою Reset Rebalancing Setting Powder.

Макіяж Зендеї на "Еммі-2026" (фото: instagram.com/ernestocasillas)

Акцент на очі та губи

Для макіяжу очей Касільяс використав тіні Dimensions Holo Nude Eyeshadow у відтінку 08 Pansy. Він створив м’який мерехтливий ефект, а потім додав глибини за допомогою олівця Pradalines Durable Gliding Eye Pencil у відтінку Wood.

Вії Зендеї підкреслили тушшю Lash Extending Mascara у чорному відтінку Nero.

Завершальним елементом стали губи. Спочатку візажист використав помаду Monochrome Soft Matte у відтінку Tiepolo Reflection, а поверх наніс блиск Liquid Balm кольору Blushware.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі образи з премії "Еммі-2026", зокрема Зендея з'явилася на церемонії в напівпрозорій сукні Prada та з новою стрижкою pixie cut.

Зендея на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)