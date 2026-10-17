Собака Саманта стала звездой сети благодаря модному гардеробу: фото стильных образов

Афганская борзая Саманта из Эдинбурга, Шотландия, привлекает внимание пользователей соцсетей своими стильными образами. Водолазки, шелковые платки, пальто из искусственного меха и прически, подобранные под каждый комплект, превратили собаку в настоящую фэшн-икону.

Как сообщает Wave RBC.UA, владелица Саманты - Бетани Плеври создает для нее продуманные образы и фотографирует любимицу. Фотографии напоминают кадры из модных журналов: в каждом наряде учтены цвета, фактуры и аксессуары.

Стильные образы Саманты

Гардероб Саманты сочетает классические вещи и игривые детали. Она появляется на фото в водолазках, шелковых платках и верхней одежде из искусственного меха.

Афганская борзая Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Афганская борзая Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Завершают образы прически, подчеркивающие характерную для афганских борзых длинную шелковистую шерсть.

Особенность этой породы - изящный силуэт и длинная шерсть, которая сама по себе создает эффектный вид. В то же время уход за ней требует времени и регулярного расчесывания, особенно если собака часто носит одежду и аксессуары.

Афганская борзая Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Афганская борзая Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Афганская борзая Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Как собака стала популярной

Саманта приобрела популярность благодаря странице Afghan Hound in the City, где ее владелица публикует фотографии модных экспериментов. О необычной четырехлапой модели также писали международные медиа.

История Саманты показывает, как увлечение стилем и фотографией может превратиться в узнаваемый творческий проект. А ее образы доказывают: модные эксперименты не обязательно ограничиваются человеческим гардеробом.

Афганская борзая Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)