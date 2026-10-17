Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Головна Стиль Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Стиль

Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів

Афганська хортка з Единбурга привертає увагу стильними вбраннями, шовковими хустками та ефектними зачісками, які створює для неї власниця

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Дата: 17 жовтня 2026

Афганська хортка Саманта з Единбурга, Шотландія, привертає увагу користувачів соцмереж своїми стильними образами. Водолазки, шовкові хустки, пальта зі штучного хутра та зачіски, підібрані під кожен комплект, перетворили собаку на справжню фешн-ікону.

Як повідомляє Wave RBC.UA, власниця Саманти - Бетані Плеврі створює для неї продумані образи та фотографує улюбленицю. Світлини хортки нагадують кадри з модних журналів: у кожному вбранні враховані кольори, фактури й аксесуари.

Стильні образи Саманти

Гардероб Саманти поєднує класичні речі та грайливі деталі. Вона з'являється на фото у водолазках, шовкових хустках і верхньому одязі зі штучного хутра.

Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Завершують образи зачіски, які підкреслюють характерну для афганських хортів довгу шовковисту шерсть.

Особливість цієї породи - витончений силует і довга шерсть, яка сама по собі створює ефектний вигляд. Водночас догляд за нею потребує часу й регулярного розчісування, особливо якщо собака часто носить одяг та аксесуари.

Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Як собака стала популярною

Саманта здобула популярність завдяки сторінці Afghan Hound in the City, де її власниця публікує фотографії модних експериментів. Про незвичайну чотирилапу модель також писали міжнародні медіа.

Історія Саманти показує, як захоплення стилем і фотографією може перетворитися на впізнаваний творчий проєкт. А її образи доводять: модні експерименти не обов'язково обмежуються людським гардеробом.

Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів
Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)
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