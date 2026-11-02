SKYLERR выбрала для свадьбы платье за 45 тысяч гривен: детали образа

Артистка показала новые фото со особенного дня и раскрыла, где взяла образ невесты
Украинская певица SKYLERR поделилась новыми кадрами со свадьбы с адвокатом Евгением Прониным. Особое внимание привлекло платье невесты - лаконичный и изящный наряд с открытой спиной принадлежит украинскому бренду.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артистки.
Для особого события певица выбрала платье от бренда Eva Lendel, который был основан во Львове в 2015 году. Сатиновая модель под названием Rouge отличается лаконичным дизайном, открытой спиной и плечами.
Длинное платье имеет приталенный силуэт и V-образный вырез. Шарма ему добавляет шарф, спадающий от шеи к полу.
"Мое роскошное платье для росписи из коллекции Eva Lendel от Crystal", - прокомментировала свой выбор артистка.
По информации на сайте салона, в котором артистка брала платье, его стоимость составляет 45 585 гривен.
Свой свадебный образ SKYLERR дополнила букетом кал. Ее избранник Евгений появился на церемонии в черном костюме, белой рубашке и бабочке.
Напомним, пара расписалась 1 ноября. Тогда в сети появились первые кадры по церемонии от гостей Тимура и Инны Мирошниченко.
Впоследствии и сами молодожены опубликовали кадры с особого дня. На них можно увидеть, как счастливая пара празднует женитьбу.
"Муж и жена. Следующая остановка – свадьба", - подписали совместную публикацию они.
После церемонии певица также сменила фамилию в своем профиле на Пронина.