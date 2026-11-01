SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
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SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии

Артистка выбрала платье с открытыми плечами, а ее любимый - классический образ с бабочкой

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: SKYLERR и Евгений Пронин (фото: instagram.com/pronin_law_you)
Дата: 01 ноября 2026

Адвокат Евгений Пронин и украинская певица SKYLERR официально стали мужем и женой. В сети появились первые кадры с церемонии, на которых можно разглядеть свадебные образы молодоженов.

Как сообщает Wave RBC.UA, соответствующие фото опубликовала в своих Instagram-stories Инна Мирошниченко.

Какой была свадьба SKYLERR и Евгения Пронина

На снимках невеста позирует в белом приталенном платье с открытыми плечами и глубоким V-образным вырезом. Образ дополняет шаль, спадающая с шеи и плеч и букет из желтых кал.

Евгений для церемонии выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой. На одном из кадров пара подписывает документы и отмечает это событие бокалами игристого.

SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
Пронин и SKYLERR поженились (скриншот)

Отдельно Инна Мирошниченко рассказала, что они с Тимуром взяли с собой детей Мию и Марселя, ведь они являются крестниками Пронина.

"Гарантировали себе 40 минут активной тренировки зрения, чтобы одним глазом на жениха и невесту, а другим на Марселя, который планировал все разнести", - пошутила она.

SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
Тимур Мирошниченко показал свадьбу SKYLERR (скриншот)

Также Инна поделилась трогательным моментом, когда дочь спросила, почему она плачет.

"Как здесь не плакать от счастья, когда такие красивые люди создают семью", - призналась она.

Сами молодожены пока фото со свадьбы не публиковали.

SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
SKYLERR и Пронин сыграли свадьбу (скриншот)

Что известно об отношениях SKYLERR и Евгения Пронина

Напомним, о помолвке пары стало известно в начале октября. Юрист сделал предложение певице во время прогулки по полю, когда они записовали совместное видео.

По словам SKYLERR, она не подозревала о планах возлюбленного. Он встал на одно колено и протянул кольцо, чем застал врасплох.

"Да и только да", - подписала романтическое видео певица.


Пара познакомилась в Instagram в конце 2024 года. Сначала они общались в соцсетях, а потом сходили на свидание. Интересно, что их первая встреча состоялась на Байковом кладбище в Киеве - Пронин, который интересуется историей этого места, предложил провести экскурсию.

О романе SKYLERR и Евгений публично рассказали в конце 2025 года. До этих отношений адвокат в течение пяти лет встречался с Раминой Эсхакзай. Они даже обручились, но в апреле 2023 объявили о разрыве.

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