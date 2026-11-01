SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии

Артистка выбрала платье с открытыми плечами, а ее любимый - классический образ с бабочкой
Адвокат Евгений Пронин и украинская певица SKYLERR официально стали мужем и женой. В сети появились первые кадры с церемонии, на которых можно разглядеть свадебные образы молодоженов.
Как сообщает Wave RBC.UA, соответствующие фото опубликовала в своих Instagram-stories Инна Мирошниченко.
На снимках невеста позирует в белом приталенном платье с открытыми плечами и глубоким V-образным вырезом. Образ дополняет шаль, спадающая с шеи и плеч и букет из желтых кал.
Евгений для церемонии выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой. На одном из кадров пара подписывает документы и отмечает это событие бокалами игристого.
Отдельно Инна Мирошниченко рассказала, что они с Тимуром взяли с собой детей Мию и Марселя, ведь они являются крестниками Пронина.
"Гарантировали себе 40 минут активной тренировки зрения, чтобы одним глазом на жениха и невесту, а другим на Марселя, который планировал все разнести", - пошутила она.
Также Инна поделилась трогательным моментом, когда дочь спросила, почему она плачет.
"Как здесь не плакать от счастья, когда такие красивые люди создают семью", - призналась она.
Сами молодожены пока фото со свадьбы не публиковали.
Напомним, о помолвке пары стало известно в начале октября. Юрист сделал предложение певице во время прогулки по полю, когда они записовали совместное видео.
По словам SKYLERR, она не подозревала о планах возлюбленного. Он встал на одно колено и протянул кольцо, чем застал врасплох.
"Да и только да", - подписала романтическое видео певица.
Пара познакомилась в Instagram в конце 2024 года. Сначала они общались в соцсетях, а потом сходили на свидание. Интересно, что их первая встреча состоялась на Байковом кладбище в Киеве - Пронин, который интересуется историей этого места, предложил провести экскурсию.
О романе SKYLERR и Евгений публично рассказали в конце 2025 года. До этих отношений адвокат в течение пяти лет встречался с Раминой Эсхакзай. Они даже обручились, но в апреле 2023 объявили о разрыве.