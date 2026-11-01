SKYLERR и Евгений Пронин сыграли свадьбу: первые фото с церемонии

Адвокат Евгений Пронин и украинская певица SKYLERR официально стали мужем и женой. В сети появились первые кадры с церемонии, на которых можно разглядеть свадебные образы молодоженов.

Как сообщает Wave RBC.UA, соответствующие фото опубликовала в своих Instagram-stories Инна Мирошниченко.

Какой была свадьба SKYLERR и Евгения Пронина

На снимках невеста позирует в белом приталенном платье с открытыми плечами и глубоким V-образным вырезом. Образ дополняет шаль, спадающая с шеи и плеч и букет из желтых кал.

Евгений для церемонии выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой. На одном из кадров пара подписывает документы и отмечает это событие бокалами игристого.

Пронин и SKYLERR поженились (скриншот)

Отдельно Инна Мирошниченко рассказала, что они с Тимуром взяли с собой детей Мию и Марселя, ведь они являются крестниками Пронина.

"Гарантировали себе 40 минут активной тренировки зрения, чтобы одним глазом на жениха и невесту, а другим на Марселя, который планировал все разнести", - пошутила она.

Тимур Мирошниченко показал свадьбу SKYLERR (скриншот)

Также Инна поделилась трогательным моментом, когда дочь спросила, почему она плачет.

"Как здесь не плакать от счастья, когда такие красивые люди создают семью", - призналась она.

Сами молодожены пока фото со свадьбы не публиковали.

SKYLERR и Пронин сыграли свадьбу (скриншот)

Что известно об отношениях SKYLERR и Евгения Пронина

Напомним, о помолвке пары стало известно в начале октября. Юрист сделал предложение певице во время прогулки по полю, когда они записовали совместное видео.

По словам SKYLERR, она не подозревала о планах возлюбленного. Он встал на одно колено и протянул кольцо, чем застал врасплох.

"Да и только да", - подписала романтическое видео певица.



Пара познакомилась в Instagram в конце 2024 года. Сначала они общались в соцсетях, а потом сходили на свидание. Интересно, что их первая встреча состоялась на Байковом кладбище в Киеве - Пронин, который интересуется историей этого места, предложил провести экскурсию.

О романе SKYLERR и Евгений публично рассказали в конце 2025 года. До этих отношений адвокат в течение пяти лет встречался с Раминой Эсхакзай. Они даже обручились, но в апреле 2023 объявили о разрыве.