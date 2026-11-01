SKYLERR та Євген Пронін зіграли весілля: перші фото з церемонії

Адвокат Євген Пронін та українська співачка SKYLERR офіційно стали чоловіком і дружиною. В мережі з'явилися перші кадри з церемонії, на яких можна розгледіти весільні образи молодят.

Як повідомляє Wave RBC.UA, відповідні фото опублікувала у своїх Instagram-stories Інна Мірошниченко.

Яким було весілля SKYLERR та Євгена Проніна

На знімках наречена позує у приталеній білій сукні з відкритими плечима та глибоким V-подібним вирізом. Образ доповнює шаль, що спадає з шиї та плечей і букет з жовтих кал.

Євген для церемонії обрав класичний чорний костюм із білою сорочкою та метеликом. На одному з кадрів пара підписує документи та святкує цю подію келихами ігристого.

Пронін та SKYLERR одружилися (скриншот)

Окремо Інна Мірошніченко розповіла, що вони з Тімуром взяли собою дітей Мію та Марселя, адже вони є похресниками Проніна.

"Гарантували собі 40 хвилин активного тренування зору, аби одним оком на наречених, іншим на Марселя, який мав плани все рознести", - пожартувала вона.

Тімур Мірошніченко показав весілля SKYLERR (скриншот)

Також Інна поділилася зворушливим моментом, коли донька запитала, чому вона плаче.

"Як тут не плакати від щастя, коли такі красиві люди створюють сім'ю", - зізнался вона.

Самі молодята поки фото з весілля не публікували.

SKYLERR та Пронін зіграли весілля (скриншот)

Що відомо про стосунки SKYLERR та Євгена Проніна

Нагадаємо, про заручини пари стало відомо на початку жовтня. Юрист освідчився співачці під час прогулянки полем, коли вони запусували спільне відео.

За словами SKYLERR, вона не підозроювала про плани коханого. Він став на одне коліно та простягнув обручку, чим застав зненацька.

"Так і тільки так", - підписала романтичне відео співачка.



Пара познайомилася в Instagram наприкінці 2024 року. Спочатку вони спілкувалися в соцмережах, а згодом сходили на побачення. Цікаво, що їхня перша зустріч відбулася на Байковому кладовищі в Києві - Пронін, який цікавиться історією цього місця, запропонував провести екскурсію.

Про роман SKYLERR та Євген публічно розповіли наприкінці 2025 року. До цих стосунків адвокат протягом п'яти років зустрічався з Раміною Есхакзай. Вони навіть заручилися, але у квітні 2023 року оголосили про розрив.