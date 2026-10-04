Яркие принты и гигантские шляпы: Vivienne Westwood показал эффектную коллекцию SS27

Австрийский дизайнер Андреас Кронталер представил на Неделе моды в Париже новую коллекцию Vivienne Westwood сезона весна-лето 2027. Показ открыла легендарная французско-алжирская модель Фарида Хельфа, а неожиданной участницей шоу стала актриса Наташа Лионн.

Что известно о коллекции Vivienne Westwood весна-лето 2027

Линейка получила название "All About Movement". Ее главными темами стали движение, легкость и контраст, а одним из ключевых источников вдохновения – жаркое лето, во время которого дизайнер сам предпочитал максимально легкую одежду.

Кронталлер рассказал, что цветовая гамма коллекции началась с района Барбес в Париже. Там он посетил магазины тканей и приобрел яркий бацин – разновидность хлопчатобумажной ткани из Западной Африки. Материалы он выбирал практически наугад, а впоследствии соединил их в пестрых образах.

Еще одним источником вдохновения для него стал Cheat Jacket конца XVII века. В нем дорогую декоративную ткань использовали только спереди, в то время как заднюю часть создавали из остатков материала. Дизайнер переосмыслил эту концепцию, совмещая разные ткани. В то же время он отметил, что задняя часть одежды может быть столь же важной, как и передняя.



Какой была коллекция

В ней дизайнер соединил характерную для бренда панк-эстетику с пляжными мотивами, историческими отсылками и социальными темами

Одним из самых заметных во время шоу стало появление Наташи Лионн. Актриса вышла в куртке оверсайз с леопардовым и цветочным принтами и украшенных камнями сандалиях на платформе.



На подиуме появились ассиметричные драпированные платья, корсетные силуэты, пышные рукава, юбки с отсылками к эпохе Возрождения и клетчатые принты, характерные для Vivienne Westwood. Их дополнили яркие цветочные мотивы, леопард, трикотаж, пляжная одежда и наряды с необычными пропорциями.

Отдельное внимание Кронталер уделил мужским образам, в частности свободным рубашкам и пляжной одежде. Через них дизайнер играл с темой мужской соблазнительности.