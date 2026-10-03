Что покупать уже сейчас на зиму: звездная стилистка назвала 7 вещей

До календарной зимы еще несколько месяцев, однако именно сейчас следует начинать собирать зимний гардероб. В магазинах уже появляются новые коллекции, а выбор размеров и моделей пока гораздо больше.

По словам эксперта, в этом сезоне не стоит скупать десятки трендовых вещей. Еще разумнее выбрать несколько мощных позиций, вокруг которых можно будет выстроить большую часть зимних образов.

Стилистка Галина Денисюк для Wave RBC.UA рассказала, на какие вещи стоит обратить внимание уже осенью и что будет актуально зимой.

Пуховик, который не выглядит спортивным

Главная зимняя покупка - верхняя одежда. Денисюк советует обратить внимание на объемные пуховики чистого кроя без множества молний, надписей, контрастной фурнитуры и лишнего декора.

"Я бы искала пуховик, который можно все равно легко одеть и с джинсами и кроссовками, и с широкими брюками, платьем или сапогами. Чем проще покрой, тем дороже обычно выглядит такая вещь и тем дольше она остается актуальной", - объясняет стилистка.

Кроме черного, стоит присмотреться к шоколадному, графитовому, молочному, темно-синему и глубоким природным оттенкам.

Шерстяное пальто - желательно немного свободнее

Еще одна инвестиция - длинное пальто. По словам Галины, лучше оставить под ним достаточно простора для жакета или объемного свитера.

Слишком приталенные модели сложнее стилизовать многослойно, тогда как прямой или слегка oversize-силуэт дает больше возможностей.

"Хорошее пальто не должно работать только на один красивый образ. Оно должно выдерживать реальную зиму: свитер, жакет, шарф, несколько слоев одежды - и при этом не превращать силуэт в что-то громоздкое", - отмечает Денисюк.

Высокие сапоги

Сама обувь может полностью сменить даже самый простой зимний комплект. Среди самых практичных покупок стилистка выделяет высокие кожаные сапоги с достаточно широким голенищем.

Их можно носить с юбками меди, короткими юбками и плотными колготами, платьями, а также заправлять внутрь более узкие брюки.

При этом необязательно ограничиваться черным. Темно-коричневые и бордовые оттенки могут выглядеть увлекательнее, но оставаться универсальными.

Свитер с "характером"

Вместо пяти одинаковых базовых свитеров Денисюк советует найти один-два, которые сами создают образ. Это может быть фактурная вязка, интересный воротник, необычный объем рукавов или красивый цвет.

Особо актуальными для зимнего гардероба остаются шоколадный, серый, молочный, бордовый, красный и глубокий синий.

"Зимой мы часто видим только верхнюю часть образа - пальто, свитер, шарф. Поэтому именно хороший трикотаж может сделать даже максимально простые джинсы стилизацией, а не просто комплектом одежды", - объясняет эксперт.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Кожаные перчатки вместо случайных аксессуаров

Зимний гардероб часто удешевляют не основные вещи, а детали. Потому стилистка советует не оставлять покупку перчаток, шарфа и головного убора на последний момент.

Один из самых простых способов сделать образ более собранным - кожаные перчатки. Особенно интересно они смотрятся в шоколадном, винном или темно-зеленом цвете.

Большой шарф

Еще одна вещь, которую Галина советует покупать заранее, - большой качественный шарф. Он может быть не просто способом согреться, а полноценной частью образа.

Его можно носить поверх пальто, объемно обматывать вокруг шеи или опрокидывать через плечи. Главное - смотреть не только на цвет, но и на состав ткани и то, как материал ведет себя возле лица.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Сумка, которая выдержит пуховик и пальто

Маленькие сумочки не исчезают, однако для ежедневной зимы Денисюк советует присмотреться к более вместительным моделям с мягкой или структурированной формой.

Важный нюанс - длина ручки. Сумка должна комфортно носиться с объемной верхней одеждой, а не застревать под рукой через пуховик.

"Я всегда советую примерить зимнюю сумку не с футболкой в магазине, а хотя бы с жакетом или верхней одеждой. То, что идеально сидит на тонкой рубашке, зимой может оказаться абсолютно неудобным", - отмечает стилистка.

Что не нужно покупать только потому, что это тренд

Галина Денисюк также советует перед каждой покупкой задать простой вопрос: можно ли составить с этой вещью по меньшей мере три образа с тем, что уже есть в гардеробе.

"Зима - дорогой сезон для гардероба, поэтому здесь особенно невыгодно покупать вещи на один выход. Сначала я бы укладывалась в верхнюю одежду, обувь и хороший трикотаж, а уже потом добавляла трендовые детали. Тогда даже через несколько сезонов гардероб не придется собирать заново", - подытожила стилистка.