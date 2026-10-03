Что покупать уже сейчас на зиму: звездная стилистка назвала 7 вещей

Стилистка рассказала, какие 7 вещей стоит приобрести уже осенью, чтобы собрать актуальный и практичный зимний гардероб.
До календарной зимы еще несколько месяцев, однако именно сейчас следует начинать собирать зимний гардероб. В магазинах уже появляются новые коллекции, а выбор размеров и моделей пока гораздо больше.
Стилистка Галина Денисюк для Wave RBC.UA рассказала, на какие вещи стоит обратить внимание уже осенью и что будет актуально зимой.
По словам эксперта, в этом сезоне не стоит скупать десятки трендовых вещей. Еще разумнее выбрать несколько мощных позиций, вокруг которых можно будет выстроить большую часть зимних образов.
Главная зимняя покупка - верхняя одежда. Денисюк советует обратить внимание на объемные пуховики чистого кроя без множества молний, надписей, контрастной фурнитуры и лишнего декора.
"Я бы искала пуховик, который можно все равно легко одеть и с джинсами и кроссовками, и с широкими брюками, платьем или сапогами. Чем проще покрой, тем дороже обычно выглядит такая вещь и тем дольше она остается актуальной", - объясняет стилистка.
Кроме черного, стоит присмотреться к шоколадному, графитовому, молочному, темно-синему и глубоким природным оттенкам.
Еще одна инвестиция - длинное пальто. По словам Галины, лучше оставить под ним достаточно простора для жакета или объемного свитера.
Слишком приталенные модели сложнее стилизовать многослойно, тогда как прямой или слегка oversize-силуэт дает больше возможностей.
"Хорошее пальто не должно работать только на один красивый образ. Оно должно выдерживать реальную зиму: свитер, жакет, шарф, несколько слоев одежды - и при этом не превращать силуэт в что-то громоздкое", - отмечает Денисюк.
Сама обувь может полностью сменить даже самый простой зимний комплект. Среди самых практичных покупок стилистка выделяет высокие кожаные сапоги с достаточно широким голенищем.
Их можно носить с юбками меди, короткими юбками и плотными колготами, платьями, а также заправлять внутрь более узкие брюки.
При этом необязательно ограничиваться черным. Темно-коричневые и бордовые оттенки могут выглядеть увлекательнее, но оставаться универсальными.
Вместо пяти одинаковых базовых свитеров Денисюк советует найти один-два, которые сами создают образ. Это может быть фактурная вязка, интересный воротник, необычный объем рукавов или красивый цвет.
Особо актуальными для зимнего гардероба остаются шоколадный, серый, молочный, бордовый, красный и глубокий синий.
"Зимой мы часто видим только верхнюю часть образа - пальто, свитер, шарф. Поэтому именно хороший трикотаж может сделать даже максимально простые джинсы стилизацией, а не просто комплектом одежды", - объясняет эксперт.
Зимний гардероб часто удешевляют не основные вещи, а детали. Потому стилистка советует не оставлять покупку перчаток, шарфа и головного убора на последний момент.
Один из самых простых способов сделать образ более собранным - кожаные перчатки. Особенно интересно они смотрятся в шоколадном, винном или темно-зеленом цвете.
Еще одна вещь, которую Галина советует покупать заранее, - большой качественный шарф. Он может быть не просто способом согреться, а полноценной частью образа.
Его можно носить поверх пальто, объемно обматывать вокруг шеи или опрокидывать через плечи. Главное - смотреть не только на цвет, но и на состав ткани и то, как материал ведет себя возле лица.
Маленькие сумочки не исчезают, однако для ежедневной зимы Денисюк советует присмотреться к более вместительным моделям с мягкой или структурированной формой.
Важный нюанс - длина ручки. Сумка должна комфортно носиться с объемной верхней одеждой, а не застревать под рукой через пуховик.
"Я всегда советую примерить зимнюю сумку не с футболкой в магазине, а хотя бы с жакетом или верхней одеждой. То, что идеально сидит на тонкой рубашке, зимой может оказаться абсолютно неудобным", - отмечает стилистка.
Галина Денисюк также советует перед каждой покупкой задать простой вопрос: можно ли составить с этой вещью по меньшей мере три образа с тем, что уже есть в гардеробе.
"Зима - дорогой сезон для гардероба, поэтому здесь особенно невыгодно покупать вещи на один выход. Сначала я бы укладывалась в верхнюю одежду, обувь и хороший трикотаж, а уже потом добавляла трендовые детали. Тогда даже через несколько сезонов гардероб не придется собирать заново", - подытожила стилистка.