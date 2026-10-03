Що купувати вже зараз на зиму: зіркова стилістка назвала 7 речей

До календарної зими ще кілька місяців, однак саме зараз варто починати збирати зимовий гардероб. У магазинах уже з’являються нові колекції, а вибір розмірів та моделей поки значно більший.

За словами експертки, цього сезону не варто скуповувати десятки трендових речей. Набагато розумніше обрати кілька сильних позицій, навколо яких можна буде побудувати більшість зимових образів.

Стилістка Галина Денисюк для Wave RBC.UA розповіла, на які речі варто звернути увагу вже восени та що буде актуальним узимку.

Пуховик, який не виглядає спортивним

Головна зимова покупка - верхній одяг. Денисюк радить звернути увагу на об’ємні пуховики чистого крою без великої кількості блискавок, написів, контрастної фурнітури та зайвого декору.

"Я б шукала пуховик, який можна однаково легко одягнути і з джинсами та кросівками, і з широкими брюками, сукнею чи чоботами. Чим простіший крій, тим дорожче зазвичай виглядає така річ і тим довше вона залишається актуальною", - пояснює стилістка.

Окрім чорного, варто придивитися до шоколадного, графітового, молочного, темно-синього та глибоких природних відтінків.

Вовняне пальто - бажано трохи вільніше

Ще одна інвестиція - довге пальто. За словами Галини, краще залишити під ним достатньо простору для жакета або об’ємного светра.

Занадто приталені моделі складніше стилізувати багатошарово, тоді як прямий або злегка oversize-силует дає більше можливостей.

"Хороше пальто не повинно працювати лише на один красивий образ. Воно має витримувати реальну зиму: светр, жакет, шарф, кілька шарів одягу - і при цьому не перетворювати силует на щось громіздке", - зазначає Денисюк.

Високі чоботи

Саме взуття може повністю змінити навіть найпростіший зимовий комплект. Серед найпрактичніших покупок стилістка виділяє високі шкіряні чоботи з достатньо широкою халявою.

Їх можна носити зі спідницями міді, короткими спідницями та щільними колготами, сукнями, а також заправляти всередину більш вузькі штани.

При цьому необов’язково обмежуватися чорним. Темно-коричневі та бордові відтінки можуть виглядати цікавіше, але залишатися універсальними.

Светр із "характером"

Замість п’яти однакових базових светрів Денисюк радить знайти один-два, які самі створюють образ. Це може бути фактурна в’язка, цікавий комір, незвичний об’єм рукавів або красивий колір.

Особливо актуальними для зимового гардероба залишаються шоколадний, сірий, молочний, бордовий, червоний і глибокий синій.

"Взимку ми часто бачимо лише верхню частину образу - пальто, светр, шарф. Тому саме хороший трикотаж може зробити навіть максимально прості джинси стилізацією, а не просто комплектом одягу", - пояснює експертка.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Шкіряні рукавички замість випадкових аксесуарів

Зимовий гардероб часто здешевлюють не основні речі, а деталі. Тому стилістка радить не залишати купівлю рукавичок, шарфа та головного убору на останній момент.

Один із найпростіших способів зробити образ більш зібраним - шкіряні рукавички. Особливо цікаво вони виглядають у шоколадному, винному або темно-зеленому кольорі.

Великий шарф

Ще одна річ, яку Галина радить купувати заздалегідь, - великий якісний шарф. Він може бути не просто способом зігрітися, а повноцінною частиною образу.

Його можна носити поверх пальта, об’ємно обмотувати навколо шиї або перекидати через плечі. Головне - дивитися не лише на колір, а й на склад тканини та те, як матеріал поводиться біля обличчя.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Сумка, яка витримає пуховик і пальто

Маленькі сумочки не зникають, однак для щоденної зими Денисюк радить придивитися до більш містких моделей із м’якою або структурованою формою.

Важливий нюанс - довжина ручки. Сумка повинна комфортно носитися з об’ємним верхнім одягом, а не застрягати під рукою через пуховик.

"Я завжди раджу приміряти зимову сумку не з футболкою в магазині, а хоча б із жакетом чи верхнім одягом. Те, що ідеально сидить на тонкій сорочці, взимку може виявитися абсолютно незручним", - наголошує стилістка.

Що не потрібно купувати лише тому, що це тренд

Галина Денисюк також радить перед кожною покупкою поставити собі просте запитання: чи можна скласти з цією річчю щонайменше три образи з тим, що вже є у гардеробі.

"Зима - дорогий сезон для гардероба, тому тут особливо невигідно купувати речі на один вихід. Спочатку я б вкладалася у верхній одяг, взуття та хороший трикотаж, а вже потім додавала трендові деталі. Тоді навіть через кілька сезонів гардероб не доведеться збирати заново", - підсумувала стилістка.