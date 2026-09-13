Селин Дион выбрала платье Dior для выступления в Париже: чем оно особенное

Селин Дион дала первый за много лет полноценный концерт в Plenitude Arena в Нантере, недалеко от Парижа. Для долгожданного возвращения на сцену певица выбрала черное платье Dior, которое специально для нее создал креативный директор французского модного дома Джонатан Андерсон.

Каким было платье Селин Дион

Главным образом вечера тало драматическое черное платье с открытым верхом и многослойной юбкой. Наряд состоит из многочисленных слоев полупрозрачной плиссированной ткани, формирующей объемный силуэт, похожий на лепестки цветка.

По замыслу образ отсылает к архивному наследию Dior, в частности, к знаменитому платью Francis Poulenc из коллекции haute couture сезона весна-лето 1950 года.

Над образом Селин Дион работала ее стилистка Энни Хорт, которая вместе с певицей не в первый раз обращается к французскому модному дому.

Драгоценные украшения

Образ дополнили украшения французского ювелирного дома Boucheron. На сцене певица появилась в колье с бриллиантом The Address из коллекции высокого ювелирного искусства Histoire de Style 2026, а также надела кольцо Fuzzy, the Leopard Cat.

"Название колье происходит от исторического адреса самого Boucheron - 26 Place Vendôme, что является символической отсылкой к Парижу, городу, занимающему особое место в сердце певицы", - рассказал бренд.

Почему Селин Дион долгое время не давала больших концертов

Селин Дион не выступала с полноценными концертами с марта 2020 года. Сначала ее мировой тур прервала пандемия COVID-19, а затем возвращение на сцену осложнили проблемы со здоровьем.

В 2022 году певице диагностировали синдром ригидного человека - редкое неврологическое заболевание, вызывающее сильную мышечную скованность и спазмы. По болезни она была вынуждена отменить остальные концерты тура и на несколько лет отойти от масштабных выступлений.

Во время своего камбэка на сцену 12 сентября в Париже артистка не сдержала слез.