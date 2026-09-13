Селін Діон обрала сукню Dior для виступу в Парижі: чим вона особлива

Селін Діон дала перший за багато років повноцінний концерт у Plenitude Arena в Нантері, неподалік Парижа. Для довгоочікуваного повернення на сцену співачка обрала чорну сукню Dior, яку спеціально для неї створив креативний директор французького модного дому Джонатан Андерсон.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Якою була сукня Селін Діон

Головним образом вечора стала драматична чорна сукня з відкритим верхом і багатошаровою спідницею. Вбрання складається з численних шарів напівпрозорої плісированої тканини, яка формує об'ємний силует, схожий на пелюстки квітки.

За задумом образ відсилає до архівної спадщини Dior, зокрема до знаменитої сукні Francis Poulenc із колекції haute couture сезону весна-літо 1950 року.

Над образом Селін Діон працювала її стилістка Енні Хорт, яка разом зі співачкою не вперше звертається до французького модного дому.

Коштовні прикраси

Образ доповнили прикраси французького ювелірного дому Boucheron. На сцені співачка з'явилася у кольє з діамантом The Address із колекції високого ювелірного мистецтва Histoire de Style 2026, а також одягнула каблучку Fuzzy, the Leopard Cat.

"Назва кольє походить від історичної адреси самого Boucheron - 26 Place Vendôme, що є символічним відсиланням до Парижа, міста, яке займає особливе місце в серці співачки", - розповів бренд.

Чому Селін Діон тривалий час не давала великих концертів

Селін Діон не виступала з повноцінними концертами з березня 2020 року. Спочатку її світовий тур перервала пандемія COVID-19, а згодом повернення на сцену ускладнили проблеми зі здоров'ям.

У 2022 році співачці діагностували синдром ригідної людини - рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє сильну м'язову скутість і спазми. Через хворобу вона була змушена скасувати решту концертів туру та на кілька років відійти від масштабних виступів.

Під час свого камбеку на сцену 12 вересня у Парижі артистка не стримала сліз.