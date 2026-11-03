Рождество без нее не начинается: Мэрайя Кэри снялась в праздничной рекламе Gucci

Американская певица Мэрайя Кэри стала главной героиней рождественской кампании Gucci. Модный дом представил праздничный ролик, в котором работники отеля готовятся к приезду артистки, а она демонстрирует наряды из специальной коллекции Butterfly.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Gucci в Instagram .

Как Gucci готовится к приезду Мэрайи Кэри

Режиссером видео стал Гармони Корин. События разворачиваются в отеле, где персонал спешит подготовить все к появлению гости.

Пространство наполняют рождественскими декорациями, украшают елки и зажигают огни. Эта праздничная суета становится частью истории об ожиданиях Кэри.

Музыкальным сопровождением выбрали ее All I Want for Christmas Is You - песню, вышедшую еще в 1994 году и с тех пор ставшую одним из самых узнаваемых рождественских хитов.

На одном из обнародованных кадров певица позирует у украшенной елки в блестящем платье светлого оттенка с ассиметричным верхом.

Образ дополняют длинные распущенные волосы и макияж с акцентом на глазах.

Что особенного в коллекции Butterfly

Для кампании Кэри примерила вещи из новой специальной коллекции Gucci Butterfly. Ее основой стали переливы крыльев бабочки - мотива, давно ассоциирующегося с певицей.

Название также перекликается с альбомом артистки Butterfly, выпущенным в 1997 году.

Так в праздничной кампании объединили рождественский хит Кэри и еще один узнаваемый символ ее творчества.

На официальном сайте Gucci в подборке представлены платья и топы с принтами, одежда с вышивкой, украшения, сумки и обувь с кристаллами.

Кроме видео, бренд подготовил праздничную подборку подарков. В нее вошли сумки, обувь и зимние аксессуары, в том числе шапки и шарфы.