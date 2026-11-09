Рик Овенс представил коллаборацию с Adidas: кроссовки напоминают обувь из будущего

Американский дизайнер Рик Овенс объединился с Adidas для создания новой коллекции, продолжающей его эксперименты со спортивной одеждой и обувью.

Как сообщает Wave RBC.UA, о сотрудничестве модельер рассказал в интервью Vogue , где также поделился своим отношением к модным коллаборациям, тренировкам и необычным дизайнерским решениям.

Что известно о новой коллекции

"Все, что я делаю, абсолютно эгоистично. Это всегда обо мне, моих потребностях и том, что я хочу видеть в мире", - отметил Овенс, объясняя собственный подход к творчеству.

Новое сотрудничество стало очередным этапом партнерства дизайнера со спортивным брендом. На этот раз особое внимание было уделено беговой обуви.

В основе коллекции - технология Adidas Springblade, которую переосмыслили в соответствии с узнаваемой эстетикой Rick Owens. Результатом стали кроссовки с необычной конструкцией подошвы, массивными формами и футуристическим видом.

Кроме обуви, в коллекцию вошли спортивная одежда, куртки, удлиненные накидки с капюшонами, туники и боди.

Рик Овенс объединился с Adidas (фото: instagram.com/voguerunway)

Рик Овенс объединился с Adidas (фото: instagram.com/voguerunway)

Некоторые модели продолжают идеи, которые представил дизайнер на показе весенней коллекции 2027 года. В частности, речь идет о надувных силуэтах, объем которых создают с помощью встроенных вентиляторов.

Овенс объяснил, что хотел сделать зрелищным показ, не прибегая к масштабным декорациям, которые после мероприятия пришлось бы демонтировать. В то же время он стремился к тому, чтобы экспериментальные вещи не оставались исключительно подиумными образами, а могли стать частью повседневного гардероба.

Спортивные привычки дизайнера

По его словам, во время путешествий он иногда тренируется даже в гостиничных тапочках, поскольку не хочет тратить место в чемодане на спортивную обувь.

Несмотря на это, новая коллаборация Adidas стала для него возможностью исследовать функциональность беговых моделей и совместить ее с собственным видением дизайна.

Партнерство Rick Owens и Adidas началось в 2013 году и продолжалось до 2017-го. За это время бренды выпустили несколько коллекций, в которых спортивная функциональность сочеталась с авангардными формами. Новое сотрудничество продолжает эту историю после продолжительного перерыва.

Стоимость моделей новой коллекции будет составлять от 590 до 850 долларов. Старт продаж запланирован на 17 ноября на сайтах Adidas и Rick Owens, а также в выбранных магазинах.