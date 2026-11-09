Рік Овенс представив колаборацію з Adidas: кросівки нагадують взуття з майбутнього

Американський дизайнер Рік Овенс об’єднався з Adidas для створення нової колекції, яка продовжує його експерименти зі спортивним одягом і взуттям.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про співпрацю модельєр розповів в інтерв’ю Vogue , де також поділився своїм ставленням до модних колаборацій, тренувань і незвичних дизайнерських рішень.

Що відомо про нову колекцію

"Усе, що я роблю, абсолютно егоїстичне. Це завжди про мене, мої потреби та те, що я хочу бачити у світі", - зазначив Овенс, пояснюючи власний підхід до творчості.

Нова співпраця стала черговим етапом партнерства дизайнера зі спортивним брендом. Цього разу особливу увагу приділили біговому взуттю.

В основі колекції - технологія Adidas Springblade, яку переосмислили відповідно до впізнаваної естетики Rick Owens. Результатом стали кросівки з незвичною конструкцією підошви, масивними формами та футуристичним виглядом.

Крім взуття, до колекції увійшли спортивний одяг, куртки, подовжені накидки з капюшонами, туніки та боді.

Рік Овенс об’єднався з Adidas (фото: instagram.com/voguerunway)

Рік Овенс об’єднався з Adidas (фото: instagram.com/voguerunway)

Деякі моделі продовжують ідеї, які дизайнер представив на показі весняної колекції 2027 року. Зокрема, йдеться про надувні силуети, об’єм яких створюють за допомогою вбудованих вентиляторів.

Овенс пояснив, що хотів зробити показ видовищним, не вдаючись до масштабних декорацій, які після заходу довелося б демонтувати. Водночас він прагнув, щоб експериментальні речі не залишалися виключно подіумними образами, а могли стати частиною повсякденного гардероба.

Спортивні звички дизайнера

За його словами, під час подорожей він іноді тренується навіть у готельних капцях, оскільки не хоче витрачати місце у валізі на спортивне взуття.

Попри це, нова колаборація з Adidas стала для нього можливістю дослідити функціональність бігових моделей і поєднати її з власним баченням дизайну.

Партнерство Rick Owens та Adidas розпочалося у 2013 році й тривало до 2017-го. За цей час бренди випустили кілька колекцій, у яких спортивна функціональність поєднувалася з авангардними формами. Нова співпраця продовжує цю історію після тривалої перерви.

Вартість моделей нової колекції становитиме від 590 до 850 доларів. Старт продажів запланований на 17 листопада на сайтах Adidas і Rick Owens, а також у вибраних магазинах.