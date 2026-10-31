Песчаные черви на коротких лапках: блогерша нарядила своих такс в костюмы из "Дюны"

Блогерша-миллионница Юна, известная в соцсетях как @yunabugs, показала своих такс в костюмах песчаных червей из "Дюны". Для ролика собак сняли среди песчаных дюн: в необычных нарядах они напоминают миниатюрных жителей Арракиса.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram девушки.

Как выглядит "Дюна" с таксами

Собаки примеряли объемные костюмы коричнево-песочного цвета. Их главная деталь - большие круглые пасти с рядами декоративных зубов, которые воспроизводят вид песчаных червей.

В кадре таксы бегают по песку, а из-под костюмов выглядывают их мордашки и короткие лапы.

Песчаные склоны на заднем плане дополняют отсылку в пустынный мир "Дюны".

"В восторге от своей маленькой армии песчаных червей", - написала Юна в подписи к видео.

Кто создал костюмы

В подписи блоггер обозначила аккаунт @dunemovie и отметила, что костюмы - работа @shidas_wasabi.

Песчаные черви – огромные существа из вселенной "Дюны", обитающие на пустынной планете Арракис.

Именно их круглые пасти с многочисленными зубьями стали основой образов для собак.

Большие конструкции вокруг маленьких такс создают забавный эффект: экранные великаны получили короткие лапы и собачьи мордашки.

Что известно о владелице собак

Юная ведет страницы The Weens, посвященные жизни со своими любимцами. Она публикует ролики с таксами и регулярно вовлекает их в костюмированные съемки.

В частности, еще в 2023 году блогерша устроила для собак геловинский ужин. Тогда они примеряли образы пчелы, красного чёртика, плюшевого мишку, тако и банана.

Для другой съемки Юна превратилась в Круэллу де Виль, а ее таксы предстали в образах далматинцев.

Также она показывала, как делает для любимцев головные уборы из тыквы.