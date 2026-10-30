Звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау в Киеве посетил место российского обстрела

Датский актер Николай Костер-Вальдау, получивший мировую известность благодаря роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", приехал в Киев и посетил место ночного российского обстрела, в результате которого погиб человек.

Что сказал актер

На месте удара актер пообщался с журналисткой Новости. Live Анастасией Жиденко. В комментарии он рассказал о цели своего приезда в Украину и поделился впечатлениями от увиденного.

"Как всегда во время войны жертвами становятся гражданские", - сказал Костер-Вальдау, комментируя последствия российской атаки.

Актер осмотрел место попадания и обратил внимание на то, что больше всего от российских ударов страдают обычные люди, не относящиеся к боевым действиям.

Визит актера также привлек внимание местных жителей. Журналист Егор Шумихин опубликовал допис в Facebook, в котором сообщил, что Николай Костер-Вальдау приехал посмотреть на последствия российских обстрелов жилого комплекса "Комфорт Таун".

"Джейме Ланнистер пришел взглянуть на последствия вражеского обстрела моего ЖК. А что у вас?" - написал он.

Зачем Николай Костер-Вальдау приехал в Украину

Николай Костер-Вальдау посетил Украину в статусе посла доброй воли Программы развития ООН (ПРООН). Эту должность он занимает с 2016 года. В рамках своей деятельности актер привлекает внимание международного сообщества к гуманитарным проблемам, изменению климата и вопросам гендерного равенства.

По словам Костера-Вальдау, одна из целей его приезда - напомнить миру о войне в Украине и необходимости международной поддержки.

"Это все ради того, чтобы привлечь внимание и убедиться, что люди не забывают о держащейся стране, но нуждается в помощи международного сообщества. Особенно сейчас, когда приближается зима", - объяснил актер во время пребывания в Киеве.

Как пишет Reuters, во время визита Костер-Вальдау также провел ночь в укрытии на станции метро "Золотые ворота". В ночь на 29 октября, когда столица находилась под угрозой российских ракетных и дроновых ударов, он вместе с киевлянами спустился в подземку.

Кроме того, во время пребывания в столице датчанин встретился с украинскими военными, которые проходят лечение, и посетил спектакль ветерана Владимира Туки "Однодневный герой". Сам актер рассказывал, что приезд в Украину был его личной инициативой.