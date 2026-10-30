Ботинки с одержимой Риган: Dr. Martens выпустил коллекцию по "Экзорцисту"

Британский бренд Dr. Martens представил коллекцию по мотивам культового горора "Экзорцист" в 1973 году. Накануне Хэллоуина знакомые модели обуви получили портрет одержимой Риган Макнил, цитаты из фильма и насыщенные фиолетовые оттенки.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Dr. Мартенс .

Как выглядит обувь за "Экзорцистом"

В капсулу вошли три модели бренда: ботинки 1460, туфли 1461 и ботинки на платформе Jadon. Каждая получила собственные отсылки к фильму Уильяма Фридкина.

1460 г. выполнили в черно-фиолетовой гамме из гладкой кожи. На голенище разместили большое изображение одержимой Ригана, а фирменную желтую строчку вокруг подошвы оставили контрастным акцентом.

Надпись "FAITHLESS SLIME" появилась на задней части и в дополнительной паре шнурков.

1461 имеют более сдержанный вид. Черную кожу украсили фразой "I'M NOT REGAN" - "Я не Риган".

Благодаря гравировке надпись проступает коричневым цветом. На шнурках также металлическое украшение с названием фильма.

Jadon получил глянцевую фиолетовую кожу Arcadia и массивную платформу. Фразу "I'M NOT REGAN" вытеснили по всей поверхности верха.

Образ дополняют специальная молния и декоративные элементы на шнурках.

Рюкзак, носки и скрытые детали

Коллекцию дополнили черным кожаным рюкзаком с силуэтом отца Меррина – одним из узнаваемых образов "Экзорциста".

На верхней ручке выжали логотип фильма, а на спинке между лямками спрятали графику с демоническими глазами.

Также бренд представил жаккардовые носки с фиолетовой надписью "I'M NOT REGAN".

Отсылки к горору перенесли и внутрь обуви - на специально оформленные стельки.

Капсула была создана в партнерстве с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Коллекция вышла в продажу 29 октября. В японском онлайн-магазине Dr. Martens туфли 1461 стоят 28 600 иен, ботинки 1460 - 33 000 иен, а Jadon – 38 500 иен.

Для аксессуаров бренд указал следующие цены: 39 600 иен за рюкзак и 2750 иен за носки.