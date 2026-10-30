Черевики з одержимою Ріган: Dr. Martens випустив колекцію за "Екзорцистом"

Фразу "Я не Ріган" нанесли на туфлі, черевики та шкарпетки
Британський бренд Dr. Martens представив колекцію за мотивами культового горору "Екзорцист" 1973 року. Напередодні Геловіну знайомі моделі взуття отримали портрет одержимої Ріган Макніл, цитати з фільму та насичені фіолетові відтінки.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Dr. Martens.
До капсули увійшли три моделі бренду: черевики 1460, туфлі 1461 та черевики на платформі Jadon. Кожна отримала власні відсилання до фільму Вільяма Фрідкіна.
1460 виконали в чорно-фіолетовій гамі з гладкої шкіри. На халяві розмістили велике зображення одержимої Ріган, а фірмову жовту строчку навколо підошви залишили контрастним акцентом.
Напис "FAITHLESS SLIME" з'явився на задній частині та додатковій парі шнурків.
1461 мають стриманіший вигляд. Чорну шкіру прикрасили фразою "I'M NOT REGAN" - "Я не Ріган".
Завдяки гравіюванню напис проступає коричневим кольором. На шнурках також є металева прикраса з назвою фільму.
Jadon отримали глянцеву фіолетову шкіру Arcadia та масивну платформу. Фразу "I'M NOT REGAN" витиснули по всій поверхні верху.
Образ доповнюють спеціальна застібка-блискавка та декоративні елементи на шнурках.
Колекцію доповнили чорним шкіряним рюкзаком із силуетом отця Мерріна - одним із впізнаваних образів "Екзорциста".
На верхній ручці витиснули логотип фільму, а на спинці між лямками заховали графіку з демонічними очима.
Також бренд представив жакардові шкарпетки з фіолетовим написом "I'M NOT REGAN".
Відсилання до горору перенесли й усередину взуття - на спеціально оформлені устілки.
Капсулу створили у партнерстві з Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.
Колекція вийшла у продаж 29 жовтня. У японському онлайн-магазині Dr. Martens туфлі 1461 коштують 28 600 єн, черевики 1460 - 33 000 єн, а Jadon - 38 500 єн.
Для аксесуарів бренд указав такі ціни: 39 600 єн за рюкзак і 2750 єн за шкарпетки.