Пингвин, шишка и пушистая сумка: 10 вещей из зимней капсулы Dior

Wave RBC.UA собрало десять самых интересных вещей из новой зимней линейки Dior.

После завершения Недели моды в Париже Джонатан Андерсон показал, что Dior предлагает носить эту зиму не только на горнолыжных склонах, но и в городе. Креативный директор модного дома представил детали новой капсулы DiorAlps 2027 года.

Брелок-пингвин

Самым милым героем капсулы стал маленький пушистый пингвин. Аксессуар изготовили из металла золотистого цвета, черной кожи и материала с эффектом овчины.

Его можно прицепить к сумке с помощью длинного кожаного шнурка.

Высота пингвина составляет всего 6,5 сантиметра, а стоит он 990 долларов.

На оборотной стороне разместили фирменный медальон Dior, дизайн которого отсылает к оформлению исторических салонов модного дома.

Пушистая шапка-ушанка

Зимняя шапка D-Frost была изготовлена из белой овчины и дополнена длинными завязками из темной кожи. На широком козырьке вышили название Dior.

Модель напоминает традиционную шапку-ушанку, но получила минималистическое исполнение без дополнительного декора.

Ее стоимость на американском сайте бренда составляет 2200 долларов.

Свитер с зимним пейзажем

Один из главных свитеров коллекции превратили в вязаную зимнюю открытку. На нем изобразили заснеженные горы, хвойный лес и маленького человека в красной одежде, который тянет за собой санки.

Для рисунка использовали технику интарсии, позволяющую создавать сложные цветовые узоры без нашивок.

Свитер изготовлен из стопроцентной шерсти, а его цена достигает 3600 долларов.

Замшевые сапоги для отдыха после катания

Для снежной погоды Dior предложил высокие сапоги из светло-коричневой замши.

Модель получила массивную подошву, шнуровку, ремешок с пряжкой и металлические буквы Dior сбоку.

Обувь создана для образов после катания на лыжах, однако по дизайну больше напоминает городские зимние ботинки. Стоимость пара составляет 1850 долларов.

Аксессуар в виде шишки

Еще одной неожиданной деталью стала объемная шишка, подвешенная на зеленом шнурке с бантом.

Для создания ее "чешуек" использовали коричневую кожу, а металлические детали выполнили в золотистом цвете.

Джонатан Андерсон регулярно обращается к естественным мотивам, превращая растения, животных и обычные предметы в коллекционные аксессуары. Такая шишка стоит 950 долларов.

Свитер со снежинками и блеском

Привычный скандинавский узор дизайнер сделал более праздничным с помощью серебристых стразов.

Ими украсили снежинки и геометрические орнаменты на темно-синем свитере.

Модель выполнена из смеси шерсти и кашемира. Ее стоимость составляет 2700 долларов.

Картхолдер с лыжниками

Миниатюрные зимние истории появились не только на одежде. Светлый кожаный картхолдер украсили фигурками людей, которые катаются на лыжах, играют в снегу и тянут санки.

Аксессуар имеет несколько отделений для карт и рельефный логотип Dior. На официальном сайте бренда он представлен за 500 долларов.

Замшевые мюли с овчиной

Домашние тапочки Dior превратил в полноценную обувь для зимнего отдыха.

Мюли изготовили из светло-коричневой замши и дополнили теплой овчинной подкладкой.

Главной деталью стала большая металлическая пряжка в виде медальона. Цена пара составляет 1250 долларов.

Шапка со снежинками

Темно-синяя шапка с большим помпоном повторяет геометрический орнамент свитеров из коллекции.

Узор сочетает снежинки, фирменную стеганную сетку Cannage и название модного дома.

Для изготовления использовали смесь шерсти и кашемира. Стоимость аксессуара составляет 810 долларов.

Пушистая сумка Dior Book Tote

Завершает подборку одна из самых известных моделей бренда в зимнем исполнении.

Прямоугольную Dior Book Tote полностью укрыли светлой овчиной, включая широкие ручки.

Контрастом к пушистой фактуре стали черная вышивка Dior и кожаная застежка. Средняя версия сумки стоит 5000 долларов.

Капсула также содержит лыжные брюки, куртки, очки, шарфы, перчатки, подушки и пледы. Цены и доступность вещей могут отличаться в зависимости от страны.