Пингвин, шишка и пушистая сумка: 10 вещей из зимней капсулы Dior

Джонатан Андерсон переосмыслил одежду для горнолыжного отдыха и добавил в коллекцию забавные аксессуары, уютный трикотаж и обувь с овчиной
После завершения Недели моды в Париже Джонатан Андерсон показал, что Dior предлагает носить эту зиму не только на горнолыжных склонах, но и в городе. Креативный директор модного дома представил детали новой капсулы DiorAlps 2027 года.
Wave RBC.UA собрало десять самых интересных вещей из новой зимней линейки Dior.
Самым милым героем капсулы стал маленький пушистый пингвин. Аксессуар изготовили из металла золотистого цвета, черной кожи и материала с эффектом овчины.
Его можно прицепить к сумке с помощью длинного кожаного шнурка.
Высота пингвина составляет всего 6,5 сантиметра, а стоит он 990 долларов.
На оборотной стороне разместили фирменный медальон Dior, дизайн которого отсылает к оформлению исторических салонов модного дома.
Зимняя шапка D-Frost была изготовлена из белой овчины и дополнена длинными завязками из темной кожи. На широком козырьке вышили название Dior.
Модель напоминает традиционную шапку-ушанку, но получила минималистическое исполнение без дополнительного декора.
Ее стоимость на американском сайте бренда составляет 2200 долларов.
Один из главных свитеров коллекции превратили в вязаную зимнюю открытку. На нем изобразили заснеженные горы, хвойный лес и маленького человека в красной одежде, который тянет за собой санки.
Для рисунка использовали технику интарсии, позволяющую создавать сложные цветовые узоры без нашивок.
Свитер изготовлен из стопроцентной шерсти, а его цена достигает 3600 долларов.
Для снежной погоды Dior предложил высокие сапоги из светло-коричневой замши.
Модель получила массивную подошву, шнуровку, ремешок с пряжкой и металлические буквы Dior сбоку.
Обувь создана для образов после катания на лыжах, однако по дизайну больше напоминает городские зимние ботинки. Стоимость пара составляет 1850 долларов.
Еще одной неожиданной деталью стала объемная шишка, подвешенная на зеленом шнурке с бантом.
Для создания ее "чешуек" использовали коричневую кожу, а металлические детали выполнили в золотистом цвете.
Джонатан Андерсон регулярно обращается к естественным мотивам, превращая растения, животных и обычные предметы в коллекционные аксессуары. Такая шишка стоит 950 долларов.
Привычный скандинавский узор дизайнер сделал более праздничным с помощью серебристых стразов.
Ими украсили снежинки и геометрические орнаменты на темно-синем свитере.
Модель выполнена из смеси шерсти и кашемира. Ее стоимость составляет 2700 долларов.
Миниатюрные зимние истории появились не только на одежде. Светлый кожаный картхолдер украсили фигурками людей, которые катаются на лыжах, играют в снегу и тянут санки.
Аксессуар имеет несколько отделений для карт и рельефный логотип Dior. На официальном сайте бренда он представлен за 500 долларов.
Домашние тапочки Dior превратил в полноценную обувь для зимнего отдыха.
Мюли изготовили из светло-коричневой замши и дополнили теплой овчинной подкладкой.
Главной деталью стала большая металлическая пряжка в виде медальона. Цена пара составляет 1250 долларов.
Темно-синяя шапка с большим помпоном повторяет геометрический орнамент свитеров из коллекции.
Узор сочетает снежинки, фирменную стеганную сетку Cannage и название модного дома.
Для изготовления использовали смесь шерсти и кашемира. Стоимость аксессуара составляет 810 долларов.
Завершает подборку одна из самых известных моделей бренда в зимнем исполнении.
Прямоугольную Dior Book Tote полностью укрыли светлой овчиной, включая широкие ручки.
Контрастом к пушистой фактуре стали черная вышивка Dior и кожаная застежка. Средняя версия сумки стоит 5000 долларов.
Капсула также содержит лыжные брюки, куртки, очки, шарфы, перчатки, подушки и пледы. Цены и доступность вещей могут отличаться в зависимости от страны.