Пінгвін, шишка і пухнаста сумка: 10 речей із зимової капсули Dior

Після завершення Тижня моди в Парижі Джонатан Андерсон показав, що Dior пропонує носити цієї зими не лише на гірськолижних схилах, а й у місті. Креативний директор модного дому представив деталі нової капсули DiorAlps 2027.

Брелок-пінгвін

Наймилішим героєм капсули став маленький пухнастий пінгвін. Аксесуар виготовили з металу золотистого кольору, чорної шкіри та матеріалу з ефектом овчини.

Його можна причепити до сумки за допомогою довгого шкіряного шнурка.

Висота пінгвіна становить лише 6,5 сантиметра, а коштує він 990 доларів.

На зворотному боці розмістили фірмовий медальйон Dior, дизайн якого відсилає до оформлення історичних салонів модного дому.

Пухнаста шапка-вушанка

Зимову шапку D-Frost виготовили з білої овчини та доповнили довгими зав’язками з темної шкіри. На широкому козирку вишили назву Dior.

Модель нагадує традиційну шапку-вушанку, але отримала мінімалістичне виконання без додаткового декору.

Її вартість на американському сайті бренду становить 2200 доларів.

Светр із зимовим пейзажем

Один із головних светрів колекції перетворили на в’язану зимову листівку. На ньому зобразили засніжені гори, хвойний ліс і маленьку людину в червоному одязі, яка тягне за собою санчата.

Для малюнка використали техніку інтарсії, що дозволяє створювати складні кольорові візерунки без нашивок.

Светр виготовлений зі стовідсоткової вовни, а його ціна сягає 3600 доларів.

Замшеві чоботи для відпочинку після катання

Для сніжної погоди Dior запропонував високі чоботи зі світло-коричневої замші.

Модель отримала масивну підошву, шнурівку, ремінець із пряжкою та металеві літери Dior збоку.

Взуття створене для образів після катання на лижах, однак за дизайном більше нагадує міські зимові черевики. Вартість пари становить 1850 доларів.

Аксесуар у вигляді шишки

Ще однією несподіваною деталлю стала об’ємна шишка, підвішена на зеленому шнурку з бантом.

Для створення її "лусочок" використали коричневу шкіру, а металеві деталі виконали у золотистому кольорі.

Джонатан Андерсон регулярно звертається до природних мотивів, перетворюючи рослини, тварин і звичайні предмети на колекційні аксесуари. Така шишка коштує 950 доларів.

Светр зі сніжинками та блиском

Звичний скандинавський візерунок дизайнер зробив більш святковим за допомогою сріблястих стразів.

Ними прикрасили сніжинки та геометричні орнаменти на темно-синьому светрі.

Модель виконана із суміші вовни та кашеміру. Її вартість становить 2700 доларів.

Картхолдер із лижниками

Мініатюрні зимові історії з’явилися не лише на одязі. Світлий шкіряний картхолдер прикрасили фігурками людей, які катаються на лижах, грають у снігу та тягнуть санчата.

Аксесуар має кілька відділень для карток і рельєфний логотип Dior. На офіційному сайті бренду він представлений за 500 доларів.

Замшеві мюлі з овчиною

Домашні капці Dior перетворив на повноцінне взуття для зимового відпочинку.

Мюлі виготовили зі світло-коричневої замші та доповнили теплою підкладкою з овчини.

Головною деталлю стала велика металева пряжка у вигляді медальйона. Ціна пари становить 1250 доларів.

Шапка зі сніжинками

Темно-синя шапка з великим помпоном повторює геометричний орнамент светрів із колекції.

Візерунок поєднує сніжинки, фірмову стьобану сітку Cannage та назву модного дому.

Для виготовлення використали суміш вовни й кашеміру. Вартість аксесуара становить 810 доларів.

Пухнаста сумка Dior Book Tote

Завершує добірку одна з найвідоміших моделей бренду в зимовому виконанні.

Прямокутну Dior Book Tote повністю вкрили світлою овчиною, включно з широкими ручками.

Контрастом до пухнастої фактури стали чорна вишивка Dior та шкіряна застібка. Середня версія сумки коштує 5000 доларів.

Капсула також містить лижні штани, куртки, окуляри, шарфи, рукавички, подушки та пледи. Ціни й доступність речей можуть відрізнятися залежно від країни.