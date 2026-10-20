Pepco заходит в Украину: когда и где откроются первые магазины польской сети

Польская сеть одежды и товаров для дома Pepco объявила об открытии первых магазинов в Украине. В конце октября бренд станет принимать покупателей в трех торговых центрах Киева.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины .

Когда и где откроются магазины Pepco

Первый магазин сети в Украине планируют открыть 28 октября в ТРЦ Respublika Park. Через два дня к нему присоединятся еще две столичные локации.

График открытий и адреса:

28 октября – ТРЦ Respublika Park , Кольцевая дорога, 1.

, Кольцевая дорога, 1. 30 октября – ТРЦ Retroville , проспект Европейского Союза, 47.

, проспект Европейского Союза, 47. 30 октября – ТРЦ Dream Yellow, Оболонский проспект, 1Б.

Что можно будет найти в Pepco

Ассортимент сети охватывает одежду для детей и взрослых, игрушки, посуду, кухонные принадлежности, декор и сезонные товары для дома.

Еще до открытия магазинов Pepco запустила украиноязычный сайт. На нем уже представлены осенние коллекции одежды и вещей для дома, в частности "Нежная Осень" и "Осенняя девушка".

Покупатели могут просмотреть каталог и найти контактную информацию службы поддержки.

Киев выход сети на украинский рынок не ограничится. До конца 2026 года компания также планирует открытие в Тернополе и Черновцах.

По информации Украинского совета торговых центров, магазины должны появиться в новой очереди ТРЦ "Подоляны" в Тернополе и ТРЦ Bukovyna Mall в Черновцах. Точные даты открытий пока не объявили.

К слову, Pepco основали в Польше, сеть входит в Pepco Group. По сообщению компании от 16 октября, она насчитывает более 4000 магазинов в 19 странах.

Украина должна стать 20-м рынком бренда. О планах выхода на украинский рынок компания официально уведомила в июне 2026 года.