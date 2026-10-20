Pepco заходить в Україну: коли й де відкриються перші магазини польської мережі

Польська мережа одягу й товарів для дому Pepco оголосила дати відкриття перших магазинів в Україні. Наприкінці жовтня бренд почне приймати покупців у трьох торговельних центрах Києва.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Асоціацію ритейлерів України .

Коли й де відкриються магазини Pepco

Перший магазин мережі в Україні планують відкрити 28 жовтня у ТРЦ Respublika Park. За два дні до нього приєднаються ще дві столичні локації.

Графік відкриттів та адреси:

28 жовтня - ТРЦ Respublika Park , Кільцева дорога, 1.

, Кільцева дорога, 1. 30 жовтня - ТРЦ Retroville , проспект Європейського Союзу, 47.

, проспект Європейського Союзу, 47. 30 жовтня - ТРЦ Dream Yellow, Оболонський проспект, 1Б.

Що можна буде знайти в Pepco

Асортимент мережі охоплює одяг для дітей і дорослих, іграшки, посуд, кухонне приладдя, декор та сезонні товари для дому.

Ще до відкриття магазинів Pepco запустила україномовний сайт. На ньому вже представлені осінні колекції одягу та речей для оселі, зокрема "Ніжна Осінь" та "Осіння дівчина".

Покупці можуть переглянути каталог і знайти контактну інформацію служби підтримки.

Києвом вихід мережі на український ринок не обмежиться. До кінця 2026 року компанія також планує відкриття у Тернополі та Чернівцях.

За інформацією Української ради торгових центрів, магазини мають з’явитися в новій черзі ТРЦ "Подоляни" у Тернополі та в ТРЦ Bukovyna Mall у Чернівцях. Точні дати цих відкриттів поки не оголосили.

До слова, Pepco заснували у Польщі, мережа входить до Pepco Group. За повідомленням компанії від 16 жовтня, вона налічує понад 4000 магазинів у 19 країнах.

Україна має стати 20-м ринком бренду. Про плани виходу на український ринок компанія офіційно повідомила в червні 2026 року.