“Бережіть себе”. Дорофєєва розповіла про виявлену в неї пухлину в грудях

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, як у неї виявили доброякісну пухлину в грудях та закликала не нехтувати здоровʼям і записатися на чекап.

Wave RBC.UA розповідає деталі з посиланням на сторіз в Instagram співачки.

Відвертість Наді Дорофєєвої

Українська співачка нагадала про те, що жовтень в усьому світі є місяцем обізнаності про рак молочної залози і розповіла, як в неї самої колись виявили та видалили доброякісну пухлину в грудях.

“Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила в себе фіброаденому та видалила її”, – зізналася Дорофєєва.

Співачка закликала підписників не нехтувати своїм здоровʼям, знайти лікаря, вартого довіри, і сходити на профілактичний огляд.

Надя Дорофєєва закликала не нехтували власним здоровʼям (фото: сторіз в Instagram співачки)

Місяць обізнаності про хворобу

Жовтень вважається місяцем обізнаності про рак молочної залози – так званий “рожевий жовтень”. Метою цього є привернення уваги суспільства до профілактики, ранньої діагностики та підтримки жінок з цим діагнозом.

Рак молочної залози є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок, проте шанс на успішне одужання значно вищий, якщо виявити хворобу на ранніх стадіях. Жінкам від 20 років рекомендоване щорічне профілактичне обстеження у мамолога або гінеколога.