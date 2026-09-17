Осенний маникюр 2026: три трендовых покрытия

Свежий и аккуратный маникюр – важное дополнение образа и уверенности в себе. Самым главным трендом в маникюре остается здоровье – ваша ногтевая пластина должна быть ухоженной и здоровой, а кутикула увлажненной. Что же касается покрытия, то новый сезон диктует разнообразные тренды, среди которых каждый найдет себе что-нибудь по вкусу.

Ногти без покрытия

Неприятное покрытие на ногтях – неизменная классика, однако сейчас мода идет еще дальше и призывает вообще отказаться от гель-лака в пользу натуральных ногтей без покрытия. Такой маникюр называют показателем "тихой роскоши", ведь здоровая ногтевая пластина и увлажненные руки и кутикула свидетельствуют о здоровье и ухоженности владелицы.

Так что можно либо вообще снять гелевое покрытие, либо выбрать полупрозрачное покрытие нейтральных цветов – в любом случае, руки будут выглядеть ухоженно и аккуратно.

Бургунди

Каждую осень nail-мастера активно скупают осенние цвета лаков, а бордовый – безоговорочный лидер в этой палитре. Осень 2026 не исключение, цвет бургунд остается топ-трендом на сезон и прекрасно сочетается с осенними лугами, свитерами и пальто.

В этом году он становится еще более темным и насыщенным – ближе к цвету спелой черной черешни. Особенно эффектно такой цвет смотрится с глянцевым финишем и на коротких или средней длине ногтях.

"Хромированные" ногти

Более интересный и неожиданный тренд на осень 2026 года. В этом сезоне металлические оттенки выходят за пределы праздничного маникюра и становятся частью повседневного образа.

Оттенок может быть более нежный, перламутровый, или насыщенный хромированный шампань.

Если не хочется слишком яркого эффекта, можно сделать "металлик"-френч с хромированными лунками, или перламутровый эффект на нюдовом покрытии.