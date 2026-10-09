Объемные локоны вместо фирменной косы: Юлия Тимошенко пришла в суд в новом образе
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Стиль

Объемные локоны вместо фирменной косы: Юлия Тимошенко пришла в суд в новом образе

Политик соединила длинные волнистые волосы с черным брючным костюмом, белой рубашкой и высоким каблуком

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Юлия Тимошенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Дата: 09 октября 2026

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в очередной раз сменила привычный имидж. На заседании Высшего антикоррупционного суда 9 октября она появилась без фирменной косы, которая в течение многих лет являлась одной из самых узнаваемых деталей ее образа.

Как выглядела 65-летняя политика и происходившее на заседании, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на видео "Новости.LIVE".

Какой новый образ показала Юлия Тимошенко

Для появления в суде политика оставила длинные светлые волосы распущенными. Его уложили большими объемными локонами с боковым пробором.

Тимошенко выбрала сдержанный черно-белый комплект: черный брючный костюм, белую рубашку с заметными манжетами и классические туфли на высоком каблуке.

В макияже она сделала акцент на ровном тоне кожи, глазах и губах насыщенного оттенка.

Благодаря волнистым волосам деловой образ выглядел менее суровым, чем привычные выходы политики с косой или собранной прической.

Почему Тимошенко пришла в суд

9 октября Высший антикоррупционный суд продолжил подготовительное заседание по делу Тимошенко и рассмотрел процессуальные ходатайства сторон, в том числе касающиеся доказательств.

Политику обвиняют в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций в обмен на определенное поведение во время голосований в Верховной Раде.

В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обвинительный акт в ВАКС.

Сама Тимошенко отрицает обвинение и называет дело политически мотивированным.

Как менялись прически Тимошенко

Коса вокруг головы стала узнаваемой частью политического имиджа Юлии Тимошенко еще в начале 2000-х годов.

Однако в последнее время она все чаще экспериментирует с прически.

Объемные локоны вместо фирменной косы: Юлия Тимошенко пришла в суд в новом образе
Юлия Тимошенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В марте 2026 года политика пришла на заседание Верховной Рады с высоким пучком в стиле ретро, напоминавшим популярную в 1960-х годах "бабетту". Это изменение также вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Для нового судебного выхода Тимошенко снова отказалась от собранных волос, выбрав длинные светлые локоны.

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