Объемные костюмы и легкие платья: Виктория Бекхэм задала тренды в коллекции весна-лето 2027

Victoria Beckham представила на Неделе моды в Париже женскую коллекцию весна-лето 2027, в которой объединила строгий крой костюмов с легкими полупрозрачными платьями и вещами свободного силуэта.

Что дизайнер предлагает носить весной, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт бренда .

Костюмы и свободные силуэты

Одной из главных тем коллекции стало переосмысление классического кроя из-за сочетания структуры и легкости. Дизайнер обратилась к истории танца 1920-х годов, когда создатели начали отказываться от жестких правил классической хореографии и искать новые способы взаимодействия тела, движения и искусства.

На подиуме появились удлиненные объемные жакеты и узкие брюки с высокой посадкой. Некоторые костюмы были выполнены в зеленых и синих оттенках, имели широкие плечи и лацканы.

Для повседневных образов Бекхэм предложила узкие брюки и джинсы в сочетании с майками, тонкими трикотажными поло и мужскими хлопковыми рубашками пастельных оттенков.



Прозрачные платья и асимметричные детали

Строгий крой в коллекции контрастировал с легкими платьями. Бекхэм представила полупрозрачные модели из ткани georgette, плиссированные платья и образы с асимметричными линиями, вырезами и декоративными бантами.

Некоторые платья имели украшения из бисера, а также принты с цветами и птицами. По задумке дизайнера, легкие платья должны создавать ощущение, будто они "подвешены" вокруг тела и двигаются вместе с ним.

Еще одним акцентом стали большие банты на спине. Их использовали как на платьях, так и в комплектах из юбок и топов.

Отдельно дизайнер обратилась к эстетике 1920-х годов - фрагменты насыщенных цветных фонов портретов той эпохи перенесли на платья из легкой ткани и трикотажные вещи.

Верхняя одежда и материалы

Среди верхней одежды были короткие парки, сочетавшиеся с прозрачными платьями, а также плащи из тафты, кожаные и замшевые оверсайз куртки.

В общей сложности Бекхэм представила 44 образа, сделав ставку на сочетание четкой конструкции и мягких силуэтов.



Новые аксессуары

Аксессуары стали еще одной важной частью коллекции. Среди новинок - босоножки с вырезанным клиновидным подбором и ручной росписью.

Также Виктория представила новую пряжку для ремня. В этот раз традиционную букву "B" разделили пополам.

Образы на подиуме дополняли большие сумки, которые модели носили в руках.