"Мисс Мира 2026": кто получил корону и какое место заняла Украина

Во Вьетнаме прошел финал международного конкурса красоты "Мисс Мира 2026", победительницей которого стала представительница Доминиканской Республики Джохерри Моле Домингес. За главную корону в этом году боролись 111 участниц из разных стран мира.

Wave RBC.UA сообщает, что известно о победительнице конкурса и какое место заняла Украина.

Кто новая "Мисс Мира"

Новой "Мисс Мира" 24 года, она имеет рост 1,75 метра. Девушка работает профессиональной моделью, преподает литературу и общественные науки, а также имеет опыт работы в журналистике.

Джохерри Моле Домингес (фото: instagram.com/missworld)

Моле училась в Ибероамериканском университете, где получила степень бакалавра по специальности "управление и администрирование бизнеса".

Для участия в конкурсе красоты она работала корреспонденткой программы Ventana a Quisqueya на Univision New York. В своих материалах журналистка рассказывала о культуре Доминиканской Республики, социальных вопросах и жизни местных общин.

Какое место заняла Украина

Украину на "Мисс Мира 2026" представляла Валерия Лисовская. Она успешно прошла несколько этапов конкурса и вошла в топ-20 лучших участниц мира, а также в топ-5 представительниц Европы.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/missukraine_official)

На официальной странице конкурса Мисс Украина отметили, что этот результат стал поводом для гордости и продемонстрировал достойное представление Украины на международной арене.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/missukraine_official)

Особое внимание в финале привлек вечерний образ Лисовской под названием "Сяйво Незламності". Платье для украинской конкурсантки создало ателье LADY MILLION studio.

Образ имел символическое значение и был посвящен силе, стойкости и несокрушимости украинских женщин.