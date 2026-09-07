"Міс Світу 2026": хто здобув корону та яке місце посіла Україна

У В’єтнамі відбувся фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Світу 2026", переможницею якого стала представниця Домініканської Республіки Джохеррі Моле Домінгес. За головну корону цього року змагалися 111 учасниць із різних країн світу.

Wave RBC.UA повідомляє, що відомо про переможницю конкурсу та яке місце посіла Україна.

Хто нова "Міс Світу"

Новій "Міс Світу" 24 роки, вона має зріст 1,75 метра. Дівчина працює професійною моделлю, викладає літературу та суспільні науки, а також має досвід роботи в журналістиці.

Джохеррі Моле Домінгес (фото: instagram.com/missworld)

Моле навчалася в Ібероамериканському університеті, де здобула ступінь бакалавра за спеціальністю "управління та адміністрування бізнесу".

До участі в конкурсі краси вона працювала кореспонденткою програми Ventana a Quisqueya на Univision New York. У своїх матеріалах журналістка розповідала про культуру Домініканської Республіки, соціальні питання та життя місцевих громад.

Яке місце посіла Україна

Україну на "Міс Світу 2026" представляла Валерія Лісовська. Вона успішно пройшла кілька етапів конкурсу та увійшла до топ-20 найкращих учасниць світу, а також до топ-5 представниць Європи.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/missukraine_official)

На офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна" зазначили, що цей результат став приводом для гордості та продемонстрував гідне представлення України на міжнародній арені.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/missukraine_official)

Особливої уваги у фіналі привернув вечірній образ Лісовської під назвою "Сяйво Незламності". Сукню для української конкурсантки створило ательє LADY MILLION studio.

Образ мав символічне значення та був присвячений силі, стійкості й незламності українських жінок.