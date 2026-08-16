Микрофата - новый мастхэв для невест: какие модели в тренде

Свадебная мода становится все смелее. Один из самых интересных трендов 2026-2027 - микрофата, которая быстро покорила подиумы и стала альтернативой традиционным длинным моделям.

Wave RBC.UA рассказывает, что известно об этом модном тренде и какие варианты выбирают невесты.

Чем особая микрофата

Микрофата обрамляет лицо и не закрывает весь силуэт невесты. В отличие от традиционных длинных моделей, она может оканчиваться у глаз, подбородка или плеч, в зависимости от конструкции.

Такой аксессуар совмещает романтичность с более современной эстетикой. Микрофата стала популярной среди женихов, желающих придать образу индивидуальности, загадочности и одновременно практичности.

Она позволяет сохранить символический элемент свадебного наряда, но подать его по-новому. Кроме того, ее можно носить не только на церемонии, но и оставить для фотосессии или праздничной части вечера.

Короткая фата также позволяет сделать акцент на платье. Она удачно смотрится как с минималистическими силуэтами, так и со сложными и акцентными платьями, не перегружая образ. Она легко становится отдельной деталью образа, которую можно снять в любой момент.



Какая микрофата в тренде

Одним из самых известных вариантов остается вуалетка birdcage. Она частично прикрывает лицо и создает ретро настроение, напоминая свадебную моду середины XX века. Вуалетку могут дополнять небольшой шляпкой, гребнем или декоративной шпилькой.

Не менее популярны короткие варианты из мягкого тюля. Они выглядят легкими и невесомыми, могут обрамлять лицо или приходить к плечам. Такую модель часто украшают тонким кружевом по краю, жемчужинами или цветами.

Для поклонниц более выразительного стиля дизайнеры предлагают скульптурную микрофату. У нее могут быть объемные складки или асимметричную конструкцию и больше напоминать fashion-аксессуар, чем классическую свадебную фату.

Не менее популярны кружевные варианты, которые придают образу романтичности. Такие модели особенно эффектно смотрятся с нарядами простого кроя, ведь становятся одним из главных акцентов.



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