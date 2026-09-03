Кружевной топ и туфли-невидимки: Сидни Суини показала стильный аутфит в Венеции

Американская актриса Сидни Суини прибыла в Венецию по случаю старта 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Звезда сериала "Эйфория" выбрала для появления в аэропорту эффектный образ с кружевным топом и туфлями, которые почти незаметны на ноге.

Какой образ выбрала Сидни Суини

28-летняя актриса была замечена в аэропорту Венеции в среду, 2 сентября. Для поездки она выбрала образ из весенне-летней коллекции Georges Chakra 2003 года.

Суини надела полупрозрачный кружевной топ с открытой шеей, высокой горловиной и рюшами. Его она соединила с бежевыми бермудами с тканевым ремнем.

Образ дополнили небольшая сумка, серьги и солнцезащитные очки. Особое внимание привлекла обувь - актриса выбрала прозрачные мюли Sofia Mule 95 от Gianvito Rossi.

Сидни Суини в Венеции (фото: Getty Images)

Модель имеет остроконечный силуэт, тонкий каблук высотой около 9,5 см и прозрачную вставку. Стоимость такой пары составляет около 945 долларов (почти 42 279 гривен).

Прозрачная обувь стала одним из заметных трендов 2026 года, а выбор Суини демонстрирует, как ее можно сочетать с достаточно сдержанной монохромной гаммой.

Почему Сидни Суини приехала на фестиваль

В этом году актриса посещает Венецианский кинофестиваль не для презентации нового фильма. Она является посольством Armani Beauty - официального партнера 83-го фестиваля.

По прибытии в Венецию актриса поздоровалась с поклонниками в аэропорту, а затем отправилась в гостиницу на водном такси.

Суини уже не в первый раз посещает главный кинофестиваль Италии. Ранее она была гостем мероприятия в 2022, 2023 и 2024 годах.

Напомним, кинофестиваль продлится до 12 сентября 2026 года. Раньше мы рассказывали, кто еще из звезд поразил модным прибытием в Венецию.