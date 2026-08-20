Мадонна отметила 68-летие в кутюрном платье Dolce & Gabbana: что в нем уникального

На свое 68-летие Мадонна сделала ставку в действительно театральный образ. Для празднования в Греции певица выбрала кутюрное платье Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda Taormina 2026, украшенное пайетками, кристаллами и объемными цветами ручной работы.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Dolce & Gabbana .

Что особенного в платье Мадонны

Для празднования Мадонна выбрала образ "Bartolomea" из коллекции Dolce&Gabbana Alta Moda Taormina 2026.

Платье длиной до лодыжек выполнено из органзы и имеет рукава три четверти.

Наряд полностью расшит паетками, из которых сформированы сложные цветочные композиции, обрамленные орнаментами в стиле барокко.

Особой деталью стали трехмерные цветы. Их вручную создали из атласа duchesse и дополнили кристаллами.

Dolce & Gabbana отдельно подсветили выход Мадонны, посвятив ее праздничному образу сразу несколько публикаций.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Какие украшения дополнили образ

К платью Мадонна подобрала массивное колье с цветочными мотивами из ювелирной линии Dolce & Gabbana Alta Gioielleria.

Украшение создали с танзанитами, морганитами, аквамаринами и родолитовыми гранатами.

Композицию также дополнили жемчужиной Южных морей и декоративными элементами из закрученной золотой проволоки.

Именно в этом образе попкоролева появилась во время празднования 68-летия в Греции, однако на этот раз привлекла внимание не сама вечеринка, а сложность и детализация ее кутюрного наряда.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)