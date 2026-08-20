Мадонна відсвяткувала 68-річчя у кутюрній сукні Dolce & Gabbana: що в ній унікального

На своє 68-річчя Мадонна зробила ставку на справді театральний образ. Для святкування у Греції співачка обрала кутюрну сукню Dolce & Gabbana з колекції Alta Moda Taormina 2026, оздоблену паєтками, кристалами та об’ємними квітами ручної роботи.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Dolce & Gabbana .

Що особливого у сукні Мадонни

Для святкування Мадонна обрала образ "Bartolomea" з колекції Dolce & Gabbana Alta Moda Taormina 2026.

Сукня довжиною до щиколоток виконана з органзи та має рукави три чверті.

Вбрання повністю розшите паєтками, з яких сформовані складні квіткові композиції, обрамлені орнаментами у стилі бароко.

Особливою деталлю стали тривимірні квіти. Їх вручну створили з атласу duchesse та доповнили кристалами.

Dolce & Gabbana окремо підсвітили вихід Мадонни, присвятивши її святковому образу одразу кілька публікацій.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Які прикраси доповнили образ

До сукні Мадонна підібрала масивне кольє з квітковими мотивами з ювелірної лінії Dolce & Gabbana Alta Gioielleria.

Прикрасу створили з танзанітами, морганітами, аквамаринами та родолітовими гранатами.

Композицію також доповнили перлиною Південних морів і декоративними елементами із закрученого золотого дроту.

Саме в цьому образі попкоролева з’явилася під час святкування 68-річчя у Греції, однак цього разу увагу привернула не сама вечірка, а складність і деталізація її кутюрного вбрання.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)