"Я твоя фанатка". Шакира и Дуа Липа растрогали эмоциональным дуэтом в Мадриде

Колумбийская певица Шакира пригласила британскую поп-звезду Дуа Липу выступить вместе с ней во время концерта в Мадриде. Артистки исполнили песню "Antología" и растрогали своей дружбой.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артисток.

Как Шакира и Дуа Липа спели вместе

Сюрприз произошел в субботу, 3 октября, во время восьмого из 12 концертов Шакиры в Мадриде. Певица пригласила Дуа Липу на сцену, после чего они исполнили ее хит "Antología".

Перед выступлением Шакира не скрывала радости от появления коллеги на сцене.

"Теперь мне действительно нужно, чтобы кто меня ущипнул. Кто эта богиня, ну серьезно?" - сказала она на испанском.



Артистка также поблагодарила Липу за то, что она приняла ее приглашение выступить вместе.

"Очень спасибо, я очень рада быть здесь", - ответила Дуа на испанском.

После этого Шакира призналась, что давно является поклонницей творчества британской коллеги.

"Ты даже не представляешь, насколько ты всех нас радуешь, всех своих фанатов - и меня тоже. Теперь я твоя фанатка. Ну, на самом деле я всегда ею была", - сказала Шакира.

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Она также рассказала, что была особенно поражена отношением Липы к людям во время их встречи.

"Я была так поражена ее скромностью. Ты была так мила со всеми нами и моей командой. Если раньше я была твоей фанаткой, то теперь я президент твоего фан-клуба", - добавила она.

Дуа Липа уже исполняла "Antología"

Совместное выступление Шакиры и Дуа Липы фактически стало продолжением истории, начавшейся почти год назад.

Во время концерта в Боготе в рамках тура Radical Optimism Tour Дуа Липа спела "Antología" на испанском языке. Именно в Боготе Шакира в свое время написала эту песню.

Колумбийская певица тогда поделилась видео выступления Липы в своих соцсетях и отметила, что была тронута услышать собственную композицию в исполнении коллеги именно в городе, где она ее написала.

Шакира также отметила, что музыка способна объединять людей из разных стран, вспомнив происхождение обеих певиц - Липа родилась в Лондоне, а Шакира - в Барранкилье.