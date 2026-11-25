Louis Vuitton представил рождественскую коллекцию шоколада, в которой праздничные украшения превратились в десерты. В нее вошли шарики с фирменным цветком бренда, шоколадные елки и маскот Vivienne в образе лыжницы.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton .

Шоколадные шарики с цветком Louis Vuitton

Автором праздничной коллекции стал шеф-кондитер Максим Фредерик. Для рождественских десертов он использовал узнаваемые символы модного дома, в частности, цветок из монограммы Louis Vuitton.

Одна из главных новинок – шоколадные шарики Spinning Blossom. Внутри круглого обрамления разместили вращающийся цветок.

Снаружи сладости напоминают елочные украшения с небольшим ушком вверху.

Коллекция имеет три варианта, отличающихся цветом и внутренностью. Красный сочетает темный шоколад, хрустящее пралине с фундуком, кусочки орехов и ванильную карамель.

Чем удивляет Louis Vuitton к Рождеству (фото: le-chocolat-maxime-frederic-louis-vuitton.com)

В белом использовали белый и темный шоколад, шоколадное пралине и карамель.

Зеленый вариант состоит из молочного шоколада с кусочками ореховой нугатины, хрустящего пралине с матчем и кокосом и карамели с матчем.

Во французском каталоге эти десерты представлены под названием Fleur de Noël. Их дизайн вдохновлен ювелирной коллекцией Color Blossom.

Елки с пряностями и карамелью

Еще одна часть праздничной линейки – шоколадные елки. Благодаря рельефным ярусам они напоминают небольшие скульптуры, а внутри скрывают разные начинки.

Одна из версий сочетает молочный шоколад с хрустящим пралином с корицей, карамелью с пряностями масала-чая и чаем Earl Grey.

В варианте из темного шоколада использовали ванильно-миндальное пралине, карамелизированные орехи, фисташки, апельсиновые цукаты и клюкву. Третья елка – из молочного шоколада, пралине с пеканом и карамели с кленовым сиропом.

Чем удивляет Louis Vuitton к Рождеству (фото: le-chocolat-maxime-frederic-louis-vuitton.com)

Vivienne в лыжной маске

В коллекцию также вошла Vivienne Ski – зимняя версия маскота Louis Vuitton. Фигурку дополнили лыжной маской и парой лыж по фирменным мотивам.

Для десерта был использован темный, молочный и белый шоколад. В основе спрятали хрустящую джандую с фундуком, в корпусе – орехи в шоколаде, а внутри лыж – ореховое пралине.

Чем удивляет Louis Vuitton к Рождеству (фото: le-chocolat-maxime-frederic-louis-vuitton.com)

Во французском интернет-магазине один шоколадный цветок весом 160 грамм стоит 50 евро.

Набор с тремя вкусами в коробке с выдвижными ящиками – 150 евро за 480 граммов.

Набор из трех елок весом 180 грамм оценивается в 40 евро. Шоколадная Vivienne-лыжница весит 650 граммов и стоит 250 евро.