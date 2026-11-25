Louis Vuitton представив різдвяну колекцію шоколаду, в якій святкові прикраси перетворилися на десерти. До неї увійшли кульки з фірмовою квіткою бренду, шоколадні ялинки та маскот Vivienne в образі лижниці.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton .

Шоколадні кульки з квіткою Louis Vuitton

Автором святкової колекції став шеф-кондитер Максим Фредерік. Для різдвяних десертів він використав упізнавані символи модного дому, зокрема квітку з монограми Louis Vuitton.

Одна з головних новинок - шоколадні кульки Spinning Blossom. Усередині круглого обрамлення розмістили квітку, яка обертається.

Зовні солодощі нагадують ялинкові прикраси з невеликим вушком угорі.

Колекція має три варіанти, що відрізняються кольором і начинкою. Червоний поєднує темний шоколад, хрустке праліне з фундуком, шматочки горіхів і ванільну карамель.

Чим дивує Louis Vuitton до Різдва (фото: le-chocolat-maxime-frederic-louis-vuitton.com)

У білому використали білий і темний шоколад, шоколадне праліне та карамель.

Зелений варіант складається з молочного шоколаду зі шматочками горіхової нугатини, хрусткого праліне з матчею й кокосом та карамелі з матчею.

У французькому каталозі ці десерти представлені під назвою Fleur de Noël. Їхній дизайн натхнений ювелірною колекцією Color Blossom.

Ялинки з прянощами та карамеллю

Ще одна частина святкової лінійки - шоколадні ялинки. Завдяки рельєфним ярусам вони нагадують невеликі скульптури, а всередині приховують різні начинки.

Одна з версій поєднує молочний шоколад із хрустким праліне з корицею, карамеллю з прянощами масала-чаю та чаєм Earl Grey.

У варіанті з темного шоколаду використали ванільно-мигдальне праліне, карамелізовані горіхи, фісташки, апельсинові цукати та журавлину. Третя ялинка - з молочного шоколаду, праліне з пеканом і карамелі з кленовим сиропом.

Чим дивує Louis Vuitton до Різдва (фото: le-chocolat-maxime-frederic-louis-vuitton.com)

Vivienne у лижній масці

До колекції також увійшла Vivienne Ski - зимова версія маскота Louis Vuitton. Фігурку доповнили лижною маскою та парою лиж із фірмовими мотивами.

Для десерту використали темний, молочний і білий шоколад. В основі сховали хрустку джандую з фундуком, у корпусі - горіхи в шоколаді, а всередині лиж - горіхове праліне.

Чим дивує Louis Vuitton до Різдва (фото: le-chocolat-maxime-frederic-louis-vuitton.com)

У французькому інтернет-магазині одна шоколадна квітка вагою 160 грамів коштує 50 євро.

Набір із трьома смаками у коробці з висувними шухлядами - 150 євро за 480 грамів.

Набір із трьох ялинок вагою 180 грамів оцінюють у 40 євро. Шоколадна Vivienne-лижниця важить 650 грамів і коштує 250 євро.