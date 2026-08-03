Loro Piana продает ручку для создания сумки: сколько стоит и как работает

В июле 2026 года в сети начали активно обсуждать необычный аксессуар от итальянского люксового бренда Loro Piana - Foulard Handle. Модный дом предлагает создавать сумку самостоятельно, используя шелковый платок и специальную ручку.

Сколько стоит аксессуар и как он работает, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Что известно о ручке от Loro Piana и как она работает

Аксессуар изготовлен из 100% телячьей кожи и дополнен металлической фурнитурой в оттенке Sun Gold. Он имеет округлую форму, металлические кольца по бокам для крепления ткани и фирменные детали с логотипом бренда.

Принцип использования Foulard Handle достаточно прост. К металлическим кольцам на концах ручки крепятся углы большого шелкового платка. После этого ткань фиксируют, формируя мягкое объемное полотно, выполняющее роль корпуса. Так получается легкая сумка с эффектом драпировки, а сам принт косынки становится главной деталью аксессуара.

Главная особенность такого решения - возможность менять дизайн без покупки новой сумки. Достаточно заменить платок, чтобы получить другой цвет или рисунок.

Что касается размера платка, то в ассортименте бренда представлены квадратные модели 90х90 см.

Как работает ручка от Loro Piana (коллаж: РБК-Украина)

Сколько стоит модная ручка для сумки

Стоимость Foulard Handle зависит от модели и исполнения. Вариант из плетеной кожи обойдется в 402 евро, что составляет 20 520 гривен. Ручка из гладкой кожи стоит 246 евро - 12 557 гривен.

При этом шелковый платок покупается отдельно. В ассортименте бренда предлагают варианты за 615 евро - это около 31 393 грн.

С чем носить сумку из ручки и платка

Foulard Handle позволяет экспериментировать со стилем в зависимости от выбранного платка. Варианты с нейтральными цветами хорошо дополнят минималистичные образы с классическими костюмами, рубашками или платьями, модели с яркими принтами могут стать главным акцентом в повседневном образе.

Такой аксессуар можно сочетать с легкими летними нарядами, джинсами и рубашками oversize, а также более элегантными комплектами.