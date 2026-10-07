Леопардовые панталоны и платформы с рожками: самые эпатажные образы Vivienne Westwood в Париже

Какими были провокативные образы нового сезона Vivienne Westwood и как бренд переосмыслил историческую моду, рассказывает Wave RBC.UA.

На Неделе моды в Париже Андреас Кронталер представил коллекцию Vivienne Westwood весна-лето 2027. Дизайнер превратил подиум в карнавал, в котором корсеты и пышные юбки соседствовали с леопардовым бельем, дерзкими надписями и анатомическими украшениями.

Леопардовые панталоны

Одним из самых заметных образов стали объемные панталоны-блумеры с леопардовым принтом.

Их объединили с асимметричным жилетом из материала, который в коллекции назвали "роскошным трикотажем".

В другом образе короткие панталоны дополнили жакетом и верхом от бикини. Так белье окончательно перестало быть скрытой частью гардероба и стало его главным элементом.

Клетчатые корсеты и анатомические украшения

В коллекции появились корсеты с принтом вши, которые Кронталер соединил с золотистым трикотажем.

Однако больше внимания привлекли украшения: на одежде висели подвески в форме мужских половых органов.

Провокативные детали дизайнер подал как своеобразные трофеи, в очередной раз продолжив традицию Vivienne Westwood говорить о сексуальности без намеков и застенчивости.

Пышные юбки из прошлого

Исторические силуэты Кронталлер адаптировал к современному подиуму. Огромные клетчатые юбки из панье, создававшие объем по бокам, модели носили с сатиновыми блузами, декорированными воланами.

Глубокие вырезы на блузах достигали почти пупка, поэтому образы одновременно напоминали наряды аристократии XVII-XVIII веков и костюмы для современной провокативной вечеринки.

Платформы с дьявольскими рожками

Даже обувь в коллекции не осталась нейтральной. Массивные платформы с узором пейсли получили маленькие дьявольские рожки.

Они дополняли многослойные образы с корсетами, тюлем и сатином и подчеркивали карнавальную атмосферу показа.

Бикини, сетка и надувной круг.

Пляжный гардероб Кронталера также оказался далек от обычного. Мужские плавки с принтом в виде молний соединили с ярко-оранжевым надувным кругом.

Похожий принт появился на бикини, поверх которого стилисты накинули прозрачную сетку.

Таким образом, дизайнер превратил обычные летние вещи в полноценные подиумные образы.

Прозрачные корсеты поверх одежды

Легкие корсеты из тюля модели носили не только на теле, но и поверх других вещей.

Полупрозрачные конструкции сочетали с объемными сатиновыми юбками, головными уборами и корсажами.

Корсет в этой коллекции не ограничивал тело, а словно двигался вместе с ним, сохраняя один из главных кодов Vivienne Westwood.

Ночные рубашки вместо летних костюмов

Мужские образы состояли из кружевных блуз, майок с глубокими вырезами и объемных ночных рубашек.

Кронталер признался, что сам носил подобные вещи без белья во время летнего зноя.

Для части рубашек использовали яркую хлопчатобумажную ткань базен, приобретенную в парижском районе Барбес.

Она придала вещам насыщенные цвета и характерный блеск.

Жакет, скрывающий более дешевую ткань

Еще одной исторической отсылкой стала интерпретация так называемого Cheat Jacket конца XVII века.

Его переднюю часть изготавливали из дорогой ткани, в то время как в менее заметных местах использовали более простые материалы и клочки.

Кронталер перенес этот принцип в современную коллекцию, превратив старинный способ экономии в дизайнерский прием.

Показ сопровождал выступление панк-поэта Стюарта Маккензи, а в музыку вплели архивные фрагменты голоса Вивьен Вествуд.

В финале ее слова стали главным объяснением всей коллекции: новые идеи рождаются из развития уже существующих.