Леопардовые панталоны и платформы с рожками: самые эпатажные образы Vivienne Westwood в Париже

Андреас Кронталер соединил исторические силуэты с бельем, провокационными украшениями и обувью с дьявольскими рожками
На Неделе моды в Париже Андреас Кронталер представил коллекцию Vivienne Westwood весна-лето 2027. Дизайнер превратил подиум в карнавал, в котором корсеты и пышные юбки соседствовали с леопардовым бельем, дерзкими надписями и анатомическими украшениями.
Какими были провокативные образы нового сезона Vivienne Westwood и как бренд переосмыслил историческую моду, рассказывает Wave RBC.UA.
Одним из самых заметных образов стали объемные панталоны-блумеры с леопардовым принтом.
Их объединили с асимметричным жилетом из материала, который в коллекции назвали "роскошным трикотажем".
В другом образе короткие панталоны дополнили жакетом и верхом от бикини. Так белье окончательно перестало быть скрытой частью гардероба и стало его главным элементом.
В коллекции появились корсеты с принтом вши, которые Кронталер соединил с золотистым трикотажем.
Однако больше внимания привлекли украшения: на одежде висели подвески в форме мужских половых органов.
Провокативные детали дизайнер подал как своеобразные трофеи, в очередной раз продолжив традицию Vivienne Westwood говорить о сексуальности без намеков и застенчивости.
Исторические силуэты Кронталлер адаптировал к современному подиуму. Огромные клетчатые юбки из панье, создававшие объем по бокам, модели носили с сатиновыми блузами, декорированными воланами.
Глубокие вырезы на блузах достигали почти пупка, поэтому образы одновременно напоминали наряды аристократии XVII-XVIII веков и костюмы для современной провокативной вечеринки.
Даже обувь в коллекции не осталась нейтральной. Массивные платформы с узором пейсли получили маленькие дьявольские рожки.
Они дополняли многослойные образы с корсетами, тюлем и сатином и подчеркивали карнавальную атмосферу показа.
Пляжный гардероб Кронталера также оказался далек от обычного. Мужские плавки с принтом в виде молний соединили с ярко-оранжевым надувным кругом.
Похожий принт появился на бикини, поверх которого стилисты накинули прозрачную сетку.
Таким образом, дизайнер превратил обычные летние вещи в полноценные подиумные образы.
Легкие корсеты из тюля модели носили не только на теле, но и поверх других вещей.
Полупрозрачные конструкции сочетали с объемными сатиновыми юбками, головными уборами и корсажами.
Корсет в этой коллекции не ограничивал тело, а словно двигался вместе с ним, сохраняя один из главных кодов Vivienne Westwood.
Мужские образы состояли из кружевных блуз, майок с глубокими вырезами и объемных ночных рубашек.
Кронталер признался, что сам носил подобные вещи без белья во время летнего зноя.
Для части рубашек использовали яркую хлопчатобумажную ткань базен, приобретенную в парижском районе Барбес.
Она придала вещам насыщенные цвета и характерный блеск.
Еще одной исторической отсылкой стала интерпретация так называемого Cheat Jacket конца XVII века.
Его переднюю часть изготавливали из дорогой ткани, в то время как в менее заметных местах использовали более простые материалы и клочки.
Кронталер перенес этот принцип в современную коллекцию, превратив старинный способ экономии в дизайнерский прием.
Показ сопровождал выступление панк-поэта Стюарта Маккензи, а в музыку вплели архивные фрагменты голоса Вивьен Вествуд.
В финале ее слова стали главным объяснением всей коллекции: новые идеи рождаются из развития уже существующих.