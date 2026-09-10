Костюмы, деним и вечерние платья: Ralph Lauren представил коллекцию весна-лето 2027

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Какова была новая коллекция Ralph Lauren

Линейка весна-лето 2027 года стала переосмыслением классической элегантности и исторических силуэтов. Главными цветами показа стали темно-синий и белый, а также образы в золотистом, бежевом и нежно-розовом оттенке.



На подиуме показали штаны с низкой посадкой, приталенные жакеты и жилеты, классические белые костюмы, рубашки с корсетными деталями и джинсы.

Отдельное место в коллекции заняли платья. Были представлены модели с драпировкой, золотистым, цветочным декором, а также шелковые и бархатные варианты.

"Моя новая весенняя коллекция - это нестандартный взгляд на романтику, которая создает новую элегантность. Она посвящена стилям одежды, которые подчеркивают изобретательность, индивидуальность и оригинальность - свободу и удовольствие от создания по-настоящему личного стиля", - прокомментировал Ральф Лорен.

Дизайнер также обратился к собственной истории: один из образов дополнил широкий галстук, напоминающий о первых коллекциях Ральф Лорен - именно с дизайна галстуков он начал карьеру в 1967 году.



Что известно о Неделе моды в Нью-Йорке

Официальная программа New York Fashion Week сезона весна-лето 2027 года проходит с 10 по 15 сентября. В этом году в нее вошли около 70 показов и презентаций американских и международных брендов.

Нынешняя Неделя моды проходит с новым правилом - натуральный мех запрещен на официальных мероприятиях. Показ Ralph Lauren стал одним из первых крупных шоу, прошедших уже в рамках новой политики мероприятия.

Среди главных участников этой Недели моды - Michael Kors, Calvin Klein, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Proenza Schouler, Christian Siriano и другие.