Шляпы вместо декораций: Александр Рудинский стал героем кампании Ruslan Baginskiy

Украинский актер театра и кино Александр Рудинский стал главным героем осенней кампании Ruslan Baginskiy. В серии портретов он примерил знаковые модели бренда, а центральной темой съемки стало перевоплощение.

Как создавали вошедшую в новую коллекцию кампанию и как Руслан Багинский превратил захват шляпами в международный бренд, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Ruslan Baginskiy

Как снимали Александра Рудинского

Фотосессию создали в киевском офисе Ruslan Baginskiy без особых декораций и сложного сценария.

Кампанию построили вокруг серии камерных портретов, в которых актер каждый раз появляется в новом образе.

Способность Рудинского изменяться ради персонажей стала отправной точкой съемки.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Однако в этот раз инструментом перевоплощения были не грим и костюмы, а головные уборы.

В объективе актер примерил кашемировые бини, шерстяную федору, клетчатое кепи, бейсболку и другие модели. Образы дополнили объемными шарфами и перчатками.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Я очень ценю, что в наших коллекциях могут сосуществовать столь разные по характеру вещи, находить отклик у совершенно разных людей и одновременно объединять их. Головной убор может полностью изменить настроение образа или даже наше восприятие человека", - рассказал Руслан Багинский.

По словам дизайнера, именно "магию перевоплощения" команда хотела подчеркнуть в совместной съемке с актером.

Александр Рудынский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Портреты также дополнили краткими видеоинтервью. В них Рудинский рассказывает о работе над ролями, деталях, которые помогают ему создавать персонажей, возвращение к себе после съемочного процесса и собственное отношение к головным уборам.

Александр Рудынский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Как Руслан Багинский создал международный бренд

До запуска собственной марки Руслан Багинский работал стилистом. Первую шляпу он создал еще в 2011 году - это была федора, украшенная перьями.

Собственный бренд дизайнер основал в 2015 году. В начале бабушка дала ему сумму, эквивалентную примерно 200 долларам, на которую Багинский приобрел материалы для первых изделий из соломы.

Впоследствии дизайнер объяснял свое увлечение головными уборами воспоминаниями с детства.

Его мама работала парикмахершей, поэтому он с детства наблюдал, как прическа и детали вокруг лица могут изменять восприятие человека.

Именно портретность стала одним из основных принципов Ruslan Baginskiy. Бренд работает с классическими формами, но постоянно переосмысливает их с помощью вышивки, цепочек, кристаллов, пирсинга, нестандартных материалов и узнаваемой монограммы RB.

Главным бестселлером стала кепка Baker Boy. Ее носили Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Рози Гантингтон-Уайтли и другие знаменитости.

Все вещи Ruslan Baginskiy продолжают производить в Украине. После начала полномасштабного вторжения команда временно перенесла производство из Киева во Львов, а примерно через полтора года вернулась в столицу. В 2025 году в компании работало уже более 150 человек.

Сам бренд остается независимым и не привлекает внешних инвесторов.

От Мадонны и Бейонсе до музея в Париже

Мировое признание Ruslan Baginskiy получил благодаря знаменитостям, которые стали появляться в головных уборах украинского дизайнера.

Среди них – Мадонна, Бейонсе, Рианна, Майли Сайрус, Сабрина Карпентер, Памела Андерсон, Тейлор Свифт, участники BTS и BLACKPINK.

Для мирового тура Бейонсе Renaissance команда создала металлизированные шляпы Formation, которые использовались во всех 56 концертах.

Позже Багинский разработал золотые ковбойские шляпы для тура Cowboy Carter, в частности отдельную модель для дочери певицы Блю Айви.

Специальные головные уборы бренд также создавал для концертного тура Мадонны The Celebration Tour.

По словам Багинского, за годы сотрудничества артистка появлялась примерно в 50-60 его моделях.

В 2023 г. украинский дизайнер получил премию ANDAM в категории аксессуаров.

Награда предусматривала год наставничества с Гийомом де Сеном, исполнительным вице-президентом Hermès.

В 2024 году три работы Ruslan Baginskiy отобрали во французский Национальный архив современной моды при Музее декоративного искусства в Париже.

Еще одним важным этапом стало десятилетие бренда. Летом 2025 года Ruslan Baginskiy оформил все 12 главных витрин Galeries Lafayette на Османском бульваре в Париже, а внутри универмага открыл временное пространство и отдельную торговую зону.

Ruslan Baginskiy (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Проект рассказывал международной аудитории об украинском ремесле, культуре и истории самого бренда.

Чем сейчас занимается Александр Рудинский

Александр Рудинский работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и развивает карьеру в международном кино.

В 2025 году короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага", в которой он исполнил главную роль, получила премию BAFTA.

Среди последующих зарубежных проектов актера – экранизация франшизы "Гандам", выход которой запланирован на Netflix.

Для Рудинского это не первый опыт сотрудничества с модными брендами. В 2025 году он вместе с Jerry Heil стал героем зимней кампании adidas.

Теперь актер приобщился к истории одного из самых известных украинских брендов аксессуаров, использующего моду для представления современной Украины в мире.