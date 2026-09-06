Ирина Данилевская покинула должность CEO Ukrainian Fashion Week: кто ее заменил

Ukrainian Fashion Week сменил руководство. После почти трех десятилетий в должности CEO Ирина Данилевская передала управление организацией Елизавете Ущеце, которая последние пять лет отвечала за коммуникации и международные проекты.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook Ukrainian Fashion Week.

Что известно об изменениях в Ukrainian Fashion Week

Ирина Данилевская возглавляла проект с 1997 года. За это время она стала одной из ключевых фигур украинской fashion-индустрии и участвовала в развитии Ukrainian Fashion Week в качестве ведущей модной платформы страны.

Теперь руководство организацией перешло к Елизавете Ущеке. Она присоединилась к команде в 2021 году и за пять лет прошла путь от руководства медианаправлением до возглавления департамента коммуникаций, а также занималась международными коммуникациями и специальными проектами.

Соучредители Ирина Данилевская и Александр Соколовский отметили, что новая руководительница хорошо знает организацию изнутри и вместе с командой прошла через сложные периоды для украинской модной индустрии.

Они также отметили, что особой задачей ближайшего этапа станет подготовка к 30-летию Ukrainian Fashion Week.

"Мы рады доверить Елизавете руководство компанией и продолжить нашу миссию вместе с командой, чей профессионализм, ответственность и порядочность имеют для нас особую ценность. Сегодня мы все вместе работаем над следующим важным этапом - 30-летием Ukrainian Fashion Week", - отметили они.

Ирина Данилевская (фото: facebook.com/iryna.danylevska)

Что говорит новая руководительница

Ущека назвала назначение большой честью и поблагодарила за доверие. По ее словам, за время работы в Ukrainian Fashion Week команда пережила постковидный период, адаптировала деятельность после начала полномасштабного вторжения, организовала международные сезоны и вернула Ukrainian Fashion Week в Киев.

"Для меня важно, что Ирина Данилевская продолжит работу в команде. Я уверена, что смогу обеспечить преемственность работы института и вместе с командой и дальше работать над воплощением долгосрочной миссии Ukrainian Fashion Week - развитием и продвижением украинской fashion-индустрии в Украине и мире", - добавила она.

Елизавета Ущека (фото: facebook.com/UkrainianFashionWeek)