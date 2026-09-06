Ірина Данилевська залишила посаду CEO Ukrainian Fashion Week: хто її замінив

Ukrainian Fashion Week змінив керівництво. Після майже трьох десятиліть на посаді CEO Ірина Данилевська передала управління організацією Єлизаветі Ущеці, яка останні п'ять років відповідала за комунікації та міжнародні проєкти.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Facebook Ukrainian Fashion Week.

Що відомо про зміни в Ukrainian Fashion Week

Ірина Данилевська очолювала проєкт із 1997 року. За цей час вона стала однією з ключових постатей української fashion-індустрії та брала участь у розвитку Ukrainian Fashion Week як провідної модної платформи країни.

Тепер керівництво організацією перейшло до Єлизавети Ущеки. Вона приєдналася до команди у 2021 році й за п'ять років пройшла шлях від керівництва медіанапрямом до очолення департаменту комунікацій, а також займалася міжнародними комунікаціями та спеціальними проєктами.

Співзасновники Ірина Данилевська та Олександр Соколовський наголосили, що нова очільниця добре знає організацію зсередини та разом із командою пройшла через складні періоди для української модної індустрії.

Вони також зазначили, що особливим завданням найближчого етапу стане підготовка до 30-річчя Ukrainian Fashion Week.

"Ми раді довірити Єлизаветі керівництво компанією та продовжити нашу місію разом із командою, чий професіоналізм, відповідальність і порядність мають для нас особливу цінність. Сьогодні ми всі разом працюємо над наступним важливим етапом - 30-річчям Ukrainian Fashion Week", - зазначили вони.

Ірина Данилевська (фото: facebook.com/iryna.danylevska)​​​​​​​

Що каже нова очільниця

Ущека назвала призначення великою честю та подякувала співзасновникам за довіру. За її словами, за час роботи в Ukrainian Fashion Week команда пережила постковідний період, адаптувала діяльність після початку повномасштабного вторгнення, організувала міжнародні сезони та повернула Ukrainian Fashion Week до Києва.

"Для мене важливо, що Ірина Данилевська продовжить роботу в команді. Я впевнена, що зможу забезпечити наступність роботи інституції та разом із командою й надалі працювати над втіленням довгострокової місії Ukrainian Fashion Week - розвитком та промоцією української fashion-індустрії в Україні та світі", - додала вона.

Єлизавета Ущека (фото: facebook.com/UkrainianFashionWeek)