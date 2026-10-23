"Хотят все сразу и лучшее": дизайнерши Ворожбит и Земскова оценили стиль украинок

Украинки любят наряжаться и хотят, чтобы их образы привлекали внимание. Каблуки, украшения, помада и блеск - вот некоторые из деталей, которые они стремятся сочетать в своем образе.

Об этом дизайнера Елена Ворожбит и Татьяна Земскова, основательницы бренда "Vorozhbyt & Zemskova", рассказали в интервью Wave RBC.UA .

Что дизайнерам нравится в стиле украинок

Елена Ворожбит описала любовь украинских женщин к заметным деталям - от каблука до украшения и яркого макияжа.

"Хотят все сразу и лучше всего - каблуки, отделка, губная помада, чтобы блестело, перышки немножко", - сказала дизайнер.

Она добавила, что именно желание одеваться и уделять внимание своему образу импонирует.

Татьяна Земскова сравнила этот подход с тем, который, по ее наблюдениям, распространен среди жителей Западной Европы.

Там, по ее мнению, многие выбирают вещи без особых раздумий, просто зайдя в ближайший магазин.

Украинки же, считает дизайнер, чаще стремятся сделать свой образ заметным.

"Наши хотят, чтобы люди видели, что они оделись. Иногда перегибают, но вообще это приятно, потому что они думают о себе и о тех, с кем будут общаться", - объяснила Земскова.

Что Ворожбит сказала о мужском гардеробе

В ходе разговора Елена Ворожбит также выразила мнение, что мужчины могут тратить на собственную одежду больше, чем женщины.

Стоимость мужских вещей она связывает, в частности со сложностью их изготовления.

"И в общем, в современном мире мужская одежда стоит гораздо дороже женской. Потому что очень сложные технологии изготовления и мужчины на себе не экономят", - отметила дизайнер.

В качестве примера внимания мужчин к собственному образу она привела дорогие часы и количество обуви, которую они готовы покупать.

"А еще сколько пар кроссовок они могут себе купить. Женщина - две или три пары, а для мужчины - это очень мало", - добавила Ворожбит.