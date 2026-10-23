"Хочуть все одразу і найкраще": дизайнерки Ворожбит і Земскова оцінили стиль українок

Українки люблять вбиратися й хочуть, щоб їхні образи помічали. Підбори, оздоблення, помада та блиск - серед деталей, які вони прагнуть поєднати у своєму вигляді.

Про це дизайнерки Олена Ворожбит і Тетяна Земскова, засновниці бренду "Vorozhbyt & Zemskova", розповіли в інтерв’ю Wave RBC.UA .

Що дизайнеркам подобається у стилі українок

Олена Ворожбит описала любов українських жінок до помітних деталей - від підборів до оздоблення та яскравого макіяжу.

"Хочуть все одразу і найкраще - підбори, оздоблення, губна помада, щоб блищало, пір'ячко трошки", - сказала дизайнерка.

Вона додала, що саме бажання одягатися й приділяти увагу своєму образу їй імпонує.

Тетяна Земскова порівняла цей підхід із тим, який, за її спостереженнями, поширений серед частини мешканців Західної Європи.

Там, на її думку, чимало людей обирають речі без особливих роздумів, просто зайшовши до найближчого магазину.

Українки ж, вважає дизайнерка, частіше прагнуть зробити свій образ помітним.

"Наші хочуть, щоб люди бачили, що вони вдяглися. Іноді перегинають, але взагалі це приємно, бо вони думають про себе і про тих, з ким будуть спілкуватися", - пояснила Земскова.

Що Ворожбит сказала про чоловічий гардероб

Під час розмови Олена Ворожбит також висловила думку, що чоловіки можуть витрачати на власний одяг більше, ніж жінки.

Вартість чоловічих речей вона пов’язує, зокрема, зі складністю їхнього виготовлення.

"І загалом, у сучасному світі чоловічий одяг коштує набагато дорожче жіночого. Бо дуже складні технології виготовлення, і чоловіки на собі не економлять", - зазначила дизайнерка.

Як приклад уваги чоловіків до власного образу вона навела дорогі годинники та кількість взуття, яке вони готові купувати.

"А ще скільки пар кросівок вони можуть собі купити. Жінка - дві чи три пари має, а для чоловіка - це дуже мало", - додала Ворожбит.